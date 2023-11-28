Яка ситуація на Авдіївському напрямку — нові дані британської розвідки
Категорія
Україна
Дата публікації

Яка ситуація на Авдіївському напрямку — нові дані британської розвідки

Міноборони Британії
ЗСУ

В останні дні російські війська досягли невеликого просування на північному напрямку "кліщів" у рамках спроби оточити місто Авдіївку.

Британська розвідка фіксує просування армії РФ біля Авдіївки

Як зазначається у зведенні, з початку жовтня 2023 року російські війська просунули лінію фронту у цьому районі на 2 км.

За даними британської розвідки, хоча це і скромне просування, воно, ймовірно, є одним з найбільших досягнень Росії з весни 2023 року. Воно коштувало підрозділам тисяч жертв.

Ця операція поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські війська зберігають одну зі своїх основних оборонних позицій, йдеться у повідомленні.

Хоча Авдіївка стала виступом чи виступом на українській лінії фронту, Україна продовжує контролювати коридор шириною близько 7 км, через який вона продовжує постачати місто, - зазначають Міноборони Британії.

Що відомо про наступ РФ на Авдіївку

Російська армія розпочала масований штурм Авдіївки 10 жовтня. У ході штурму російські війська зазнають величезних втрат, але продовжують атаки, вводячи в бій нові підрозділи. Руйнування в Авдіївці перевищили за своїм масштабом Бахмут.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за місяць росіяни втратили близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Раніше британська розвідка повідомляла, що рекордні втрати у російській армії у листопаді 2023 року були спричинені наступом на Авдіївку.

Протягом листопада втрати в російській армії складають у середньому 931 особу на день. Це один із найвищих показників втрат серед росіян за всю війну.

Наразі злочинна армія РФ змушена змінювати тактику ведення бойових дій в районі Авдіївки на Донеччині через значне погіршення погодних умов.

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