Уничтожили одним ударом. Бойцы ССО сожгли российскую "Акацию" – видео
Категория
Украина
Дата публикации

Уничтожили одним ударом. Бойцы ССО сожгли российскую "Акацию" – видео

ССО
ВСУ
Читати українською

Силы обороны уничтожили обнаруженную Силами спецопераций ВСУ на Южном направлении российскую самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация".

Украинские бойцы раз уничтожили российскую технику

Операторы 73-го морского центра ССО на южном операционном направлении обнаружили и идентифицировали замаскированную вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация".

Воины-спецназначители оперативно передали координаты одному из артиллерийских подразделений Сил обороны и скорректировали огонь.

Точным выстрелом техника противника уничтожена до основания, - констатируют спецназовцы.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на 28 ноября составляют 860 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 326 440 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили три танка и три ББМ.

При этом за прошедшую неделю, с 20 по 26 ноября, украинские военные ликвидировали 6260 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 146 БПЛА, 130 артсистем и 78 танков.

Также на днях операторы 3-го полка ССО во время аэроразведки в Донецком направлении обнаружили экипаж БпАК ZALA, который готовился к запуску беспилотника.

По данным военных, им удалось скорректировать по цели огонь М-142 HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

В результате уничтожены экипаж БпАК, их транспорт и непосредственно беспилотник, - отметили в ССО.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Минус танк Т-90. Бойцы ССО показали уничтожение техники россиян возле Авдеевки – видео
ССО
Танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ССО из HIMARS уничтожили экипаж армии РФ в Донецкой области – видео
ССО
HIMARS
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ССО из HIMARS уничтожили артустановку россиян под Купянском – видео
ССО
Техника

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.