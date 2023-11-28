Знищили одним ударом. Бійці ССО спалили російську "Акацію" — відео

Українські бійці вкотре знищили російську техніку

Оператори 73-го морського центру ССО на південному операційному напрямку виявили та ідентифікували замасковану ворожу самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація".

Воїни-спецпризначенці оперативно передали координати одному з артилерійських підрозділів Сил оборони та скоригували вогонь.

Точним пострілом техніку противника знищено вщент, - констатують спецпризначенці. Поширити

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на 28 листопада становлять 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 326 440 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та три ББМ.

При цьому, за минулий тиждень, з 20 по 26 листопада, українські військові ліквідували 6260 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 146 БПЛА, 130 артсистем та 78 танків.

Також днями оператори 3-го полку ССО під час аеророзвідки на Донецькому напрямку виявили екіпаж БпАК ZALA, який готувався до запуску безпілотника.

За даними військових, їм вдалось скоригувати по цілі вогонь М-142 HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

У результаті знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та безпосередньо сам безпілотник, - зазначили в ССО.