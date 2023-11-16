Бійці ССО з HIMARS знищили екіпаж армії РФ на Донеччині — відео

У Донецькій області реактивна система залпового вогню (РСЗВ) HIMARS знищила екіпаж російських окупантів, які готувалися запускати дрони ZALA.

Українські захисники атакували окупантів РФ

Як зазначається, оператори 3-го полку ССО під час аеророзвідки на Донецькому напрямку виявили екіпаж БпАК ZALA, який готувався до запуску безпілотника.

За даними військових, їм вдалось скоригувати по цілі вогонь М-142 HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

У результаті знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та безпосередньо сам безпілотник, - зазначили в ССО. Поширити

Робота HIMARS в Україні

HIMARS не вперше ефективно працює на Донбасі. Зокрема, на Донецькому напрямку ЗСУ знищили російську станцію постановки перешкод "Житель", використавши HIMARS.

Крім того, раніше бійці Сил спеціальних операцій (ССО) скоригували вогонь HIMARS по місцезнаходженню російських екіпажів дронів ZALA.

Також раніше українські військові за наводкою СБУ вразили тимчасовий пункт управління окупантів у Херсонській області.

На нараді були російські офіцери 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії. Восьмеро з них загинули, ще семеро постраждали.

Нагадаємо, в липні 2022 року стало відомо про те, що загальна кількість систем HIMARS в Україні досягне 22 одиниць. Колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що для контрнаступу потрібно отримати близько 100 систем HIMARS.