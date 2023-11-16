Бойцы ССО из HIMARS уничтожили экипаж армии РФ в Донецкой области – видео

Украинские защитники атаковали оккупантов РФ

Как отмечается, операторы 3-го полка ССО во время аэроразведки в Донецком направлении обнаружили экипаж БпАК ZALA, который готовился к запуску беспилотника.

По данным военных, им удалось скорректировать по цели огонь М-142 HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

В результате уничтожены экипаж БпАК, их транспорт и непосредственно беспилотник, - отметили в ССО. Поделиться

Работа HIMARS в Украине

HIMARS не в первый раз эффективно работает на Донбассе. В частности, в Донецком направлении ВСУ уничтожили российскую станцию постановки препятствий "Житель", использовав HIMARS.

Кроме того, ранее бойцы Сил специальных операций (ССО) скорректировали огонь HIMARS по местонахождению российских экипажей дронов ZALA.

Также ранее украинские военные по наводке СБУ поразили временный пункт управления окупантов в Херсонской области.

На совещании были русские офицеры 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии. Восемь из них погибли, еще семеро пострадали.

Напомним, в июле 2022 года стало известно, что общее количество систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что для контрнаступления нужно получить около 100 систем HIMARS.