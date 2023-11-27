Бійці ССО з HIMARS знищили артустановку росіян під Купʼянськом — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО з HIMARS знищили артустановку росіян під Купʼянськом — відео

ССО
Техніка РФ

Воїни Сил спеціальних операцій за допомогою HIMARS знищили російську самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт-С" на Куп'янському напрямку.

Захисники продовжують нищити російську техніку

Як повідомляється, оператори 3-го полку ССО виявили позицію самохідної артилерійської установки 2С5 "Гіацинт-С" на Купʼянському напрямку.

Спецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували вогонь HIMARS підрозділу Сил оборони.

Як результат - мінус одна артилерійська установка у противника, - зазначили у ССО.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 27 листопада, склали 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 325 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків та 11 автомобільної техніки.

Зокрема, на Таврійському напрямку протягом минулої доби українські воїни ліквідували понад 500 окупантів та знищили три танки.

Також днями оператори 3-го полку ССО під час аеророзвідки на Донецькому напрямку виявили екіпаж БпАК ZALA, який готувався до запуску безпілотника.

За даними військових, їм вдалось скоригувати по цілі вогонь М-142 HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

У результаті знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та безпосередньо сам безпілотник, - зазначили в ССО.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ССО протягом тижня знищили десятки одиниць ворожої техніки і більше сотні окупантів
ССО
Танк армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Мінус танк Т-90. Бійці ССО показали знищення техніки росіян біля Авдіївки — відео
ССО
Танк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ССО знищили з HIMARS командно-штабну машину росіян — відео
ССО
Техніка РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм