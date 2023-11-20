Бійці ССО знищили з HIMARS командно-штабну машину росіян — відео
Категорія
Україна
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Бійці ССО знищили з HIMARS командно-штабну машину росіян — відео

ССО
Техніка РФ

ССО на Донецькому напрямку скоригували вогонь HIMARS по техніці окупантів, яку ворог використовував для управління своїми підрозділами.

Українські бійці мінусували техніку армії РФ

Як повідомляється, оператори 3-го полку ССО на Донецькому напрямку зафіксували переміщення командно-штабної машини Р-149 АКШ.

Цю техніку ворог використовував для управління своїми підрозділами.

Спецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували по КШМ вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок удару машину було знищено вщент.

Втрати армії РФ в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на 20 листопада склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 210 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки та 4 артсистеми.

Зокрема, на Таврійському напрямку українські бійці за минулу добу знищили майже 300 окупантів, військову техніку та склад боєприпасів ворога.

Окрім того, українські захисники за допомогою безпілотників, зібраних у рамках державного проекту "Армія дронів", за тиждень мінусували понад 200 одиниць військової техніки російських окупантів.

Також днями оператори 3-го полку ССО під час аеророзвідки на Донецькому напрямку виявили екіпаж БпАК ZALA, який готувався до запуску безпілотника.

За даними військових, їм вдалось скоригувати по цілі вогонь М-142 HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

У результаті знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та безпосередньо сам безпілотник, - зазначили в ССО.

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