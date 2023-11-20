Бойцы ССО уничтожили из HIMARS командно-штабную машину россиян – видео

ССО на Донецком направлении скорректировали огонь HIMARS по технике оккупантов, которую враг использовал для управления своими подразделениями.

Украинские бойцы минусовали технику армии РФ

Как сообщается, операторы 3-го полка ССО на Донецком направлении зафиксировали перемещение командно-штабной машины Р-149 АКШ.

Эту технику враг использовал для управления своими подразделениями.

Спецназовцы провели дополнительные разведывательные действия и скорректировали по КШМ огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате удара машина была уничтожена до основания.

Потери армии РФ в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине на 20 ноября составили 640 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 210 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 4 артсистемы.

В частности, на Таврическом направлении украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили около 300 окупантов, военную технику и склад боеприпасов врага.

Кроме того, украинские защитники с помощью беспилотников, собранных в рамках государственного проекта "Армия дронов", за неделю прошли более 200 единиц военной техники российских оккупантов.

Также на днях операторы 3-го полка ССО во время аэроразведки в Донецком направлении обнаружили экипаж БпАК ZALA, который готовился к запуску беспилотника.

По данным военных, им удалось скорректировать по цели огонь М-142 HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

В результате уничтожены экипаж БпАК, их транспорт и непосредственно беспилотник, - отметили в ССО.