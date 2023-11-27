Бойцы ССО из HIMARS уничтожили артустановку россиян под Купянском – видео

Воины сил специальных операций с помощью HIMARS уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С" на Купянском направлении.

Защитники продолжают уничтожать российскую технику

Как сообщается, операторы 3-го полка ССО обнаружили позицию самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" на Купянском направлении.

Спецназовцы провели дополнительные разведывательные действия и скорректировали огонь HIMARS подразделения Сил обороны.

Как результат – минус одна артиллерийская установка у противника, – отметили в ССО. Поделиться

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 27 ноября, составили 750 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 325 580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков и 11 автомобильной техники.

В частности, на Таврическом направлении за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали более 500 окупантов и уничтожили три танка.

Также на днях операторы 3-го полка ССО во время аэроразведки в Донецком направлении обнаружили экипаж БпАК ZALA, который готовился к запуску беспилотника.

По данным военных, им удалось скорректировать по цели огонь М-142 HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

В результате уничтожены экипаж БпАК, их транспорт и непосредственно беспилотник, - отметили в ССО.