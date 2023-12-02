Большие потери под Авдеевкой окончательно деморализовали армию РФ — ЦНС

Преступная армия РФ на востоке Украины абсолютно деморализована вследствие больших потерь в районе Авдеевки Донецкой области при отсутствии никаких успехов.

Что известно о плачевном состоянии армии РФ на востоке Украины

Аналитики Центра национального сопротивления подчеркивают, что на оккупированных преступной армией РФ территориях Донецкой области наблюдается стремительное падение морально-психологического положения среди военных российской оккупационной армии.

В частности, как отмечают в ЦНС, российские военные преступники массово задерживаются за административные и уголовные правонарушения.

За прошедший месяц среди представителей РОВ значительно снизился уровень исполнительной дисциплины из-за больших потерь личного состава противника, особенно это касается Бахмутского и Авдиевского направления. Следовательно, представители оккупационной "комендатуры" РФ задержали более тысячи представителей РОВ, совершивших уголовные и административные правонарушения. В частности, такие как: самовольное оставление места службы, распитие алкогольных напитков и употребление наркотических веществ, - говорится в сообщении ЦНС. Поделиться

В ЦНС предупреждают, что такие действия со стороны представителей РОВ несут большую угрозу гражданскому населению оккупированных регионов, в частности, что касается вождения военных автомобилей в нетрезвом состоянии.

Почему россияне врут об успехах в районе Авдеевки

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора Романа Свитана в комментарии журналистам "24 канала", глава минобороны страны-агрессорки Сергей Шойгу пытается выдать попытки "мясных штурмов" преступной армии РФ в районе Авдеевки на Донбассе за якобы оборону».

А потом у них как вишенка на тортике – "жест доброй воли" - отметил аналитик. Поделиться

При этом он не стал исключать сценарий, по которому российские оккупанты до конца года решат сделать очередной "жест доброй воли" не только в районе Авдеевки, но и на других участках фронта.

Эксперт пояснил, что сохранение контроля над Авдеевкой позволяет украинским военным содержать хороший плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

Свитан подчеркнул, что от промзоны Авдеевки до Ясиноватской развилки буквально несколько километров. А оттуда уже направление движения на Спартак, Донецк, Авдеевку, Горловку, Енакиево, Ясиноватую, Макеевку. Россияне это прекрасно понимают.

Как только мы выйдем на Ясиноватскую развилку – из Донецка, Макеевки, Ясиноватой сразу съедут все заброды, - считает аналитик. Поделиться

Речь идет, добавил военный эксперт, обо всех россиянах, прибывших в эти города за последние 50 – 70 лет, в том числе и за последние 10 лет.