Преступная армия РФ на востоке Украины абсолютно деморализована вследствие больших потерь в районе Авдеевки Донецкой области при отсутствии никаких успехов.
Что известно о плачевном состоянии армии РФ на востоке Украины
Аналитики Центра национального сопротивления подчеркивают, что на оккупированных преступной армией РФ территориях Донецкой области наблюдается стремительное падение морально-психологического положения среди военных российской оккупационной армии.
В частности, как отмечают в ЦНС, российские военные преступники массово задерживаются за административные и уголовные правонарушения.
В ЦНС предупреждают, что такие действия со стороны представителей РОВ несут большую угрозу гражданскому населению оккупированных регионов, в частности, что касается вождения военных автомобилей в нетрезвом состоянии.
Почему россияне врут об успехах в районе Авдеевки
По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора Романа Свитана в комментарии журналистам "24 канала", глава минобороны страны-агрессорки Сергей Шойгу пытается выдать попытки "мясных штурмов" преступной армии РФ в районе Авдеевки на Донбассе за якобы оборону».
При этом он не стал исключать сценарий, по которому российские оккупанты до конца года решат сделать очередной "жест доброй воли" не только в районе Авдеевки, но и на других участках фронта.
Эксперт пояснил, что сохранение контроля над Авдеевкой позволяет украинским военным содержать хороший плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Донецка, Макеевки и Ясиноватой.
Свитан подчеркнул, что от промзоны Авдеевки до Ясиноватской развилки буквально несколько километров. А оттуда уже направление движения на Спартак, Донецк, Авдеевку, Горловку, Енакиево, Ясиноватую, Макеевку. Россияне это прекрасно понимают.
Речь идет, добавил военный эксперт, обо всех россиянах, прибывших в эти города за последние 50 – 70 лет, в том числе и за последние 10 лет.
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