Зачем Кремль лжет об "активной обороне" Авдеевки — объяснение экспертов

Как считает команда ISW, официальная Москва начала заявлять об "активной обороне" Авдеевки, поскольку хочет скрыть отсутствие какого-либо существенного прогресса армии РФ в районе украинского города.

Наступление россиян на Авдеевку проваливается

Эксперты из американского Института изучения войны обращают внимание на то, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу продолжает лгать, что российские наступательные действия в Украине являются частью "активной обороны".

Все это происходит потому, что Кремль хочет уменьшить ожидания способности армии РФ достичь оперативно важных целей.

Нельзя также не упомянуть о том, Шойгу и Путин ранее называли российские наступательные операции по захвату Авдеевки "активной обороной", поскольку, как известно, первое российское механизированное наступление не смогло добиться значительных тактических успехов в начале октября 2023 г.

Последние 2 месяца армия РФ проводит два последующих широкомасштабных наступления с целью захвата Авдеевки, однако без существенных продвижений.

У Украины есть шанс добиться успехов у Авдеевки

Что важно понимать, бойцы ВСУ никогда не проводили масштабные наступательные операции в районе Авдеевки на протяжении почти 2 лет войны с Россией.

Кроме того, указано, что этот город остается известной статической украинской оборонной позицией с 2014 года.