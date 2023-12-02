Зачем Кремль лжет об "активной обороне" Авдеевки — объяснение экспертов
Категория
Украина
Дата публикации

Зачем Кремль лжет об "активной обороне" Авдеевки — объяснение экспертов

армия РФ
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Источник:  ISW

Как считает команда ISW, официальная Москва начала заявлять об "активной обороне" Авдеевки, поскольку хочет скрыть отсутствие какого-либо существенного прогресса армии РФ в районе украинского города.

Наступление россиян на Авдеевку проваливается

Эксперты из американского Института изучения войны обращают внимание на то, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу продолжает лгать, что российские наступательные действия в Украине являются частью "активной обороны".

Все это происходит потому, что Кремль хочет уменьшить ожидания способности армии РФ достичь оперативно важных целей.

Нельзя также не упомянуть о том, Шойгу и Путин ранее называли российские наступательные операции по захвату Авдеевки "активной обороной", поскольку, как известно, первое российское механизированное наступление не смогло добиться значительных тактических успехов в начале октября 2023 г.

Последние 2 месяца армия РФ проводит два последующих широкомасштабных наступления с целью захвата Авдеевки, однако без существенных продвижений.

У Украины есть шанс добиться успехов у Авдеевки

Что важно понимать, бойцы ВСУ никогда не проводили масштабные наступательные операции в районе Авдеевки на протяжении почти 2 лет войны с Россией.

Кроме того, указано, что этот город остается известной статической украинской оборонной позицией с 2014 года.

Ложь об "активной обороне" дает возможность российскому военному руководству заявлять об успехе, пока российские войска не позволят украинским силам достичь значительных успехов, что является вполне достижимой целью, учитывая, что украинские войска не проводят и никогда не проводили контрнаступательных операций в этом районе.

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