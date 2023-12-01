ВСУ поразили 5 складов боеприпасов армии РФ — сводка Генштаба

За сутки подразделения ракетных войск Сил обороны Украины поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 складов боеприпасов россиян.

Российские обстрелы

В течение суток произошло 67 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также, с начала суток российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 12 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена 1 управляемая ракета Х-59 и 8 ударных БпЛА.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красный Хутор Черниговской области; Прогресс, Степка Сумской области; Уды, Терновая, Волчанск, Варваровка Харьковской области.

В Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отбито 9 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

В Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отбито 7 атак.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 18 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Марково, Часов Яр, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия к югу от Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 16 атак.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Остро, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Новоукраинка, Урожайное, Макаровка, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 10 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Роботы и западнее Вербового Запорожской области.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Темировка, Малиновка, Волшебное, Роботино, Степное, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Ивановка, Новотягинка, Понятовка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

Потери врага

За сутки подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 складов боеприпасов противника.