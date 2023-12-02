Навіщо Кремль бреше про "активну оборону" Авдіївки — пояснення експертів
Категорія
Україна
Дата публікації

Навіщо Кремль бреше про "активну оборону" Авдіївки — пояснення експертів

армія РФ
Джерело:  ISW

Як вважає команда ISW, офіційна Москва почала заявляти про "активну оборону" Авдіївки, оскільки хоче приховати відсутність будь-якого суттєвого прогресу армії РФ навколо українського міста.

Наступ росіян на Авдіївку провалюється

Експерти з американського Інституту вивчення війни звертають увагу на те, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу продовжує брехати про те, що російські наступальні дії в Україні є частиною "активної оборони".

Усе це відбувається тому, що Кремль хоче зменшити очікування щодо здатності армії РФ досягти оперативно важливих цілей.

Не можна також не згадати про те, Шойгу і Путін раніше називали російські наступальні операції із захоплення Авдіївки "активною обороною", оскільки, як відомо, перший російський механізований наступ не зміг досягти значних тактичних успіхів на початку жовтня 2023 р.

Останні 2 місяці армія РФ проводить два наступних широкомасштабних наступи з метою захоплення Авдіївки, однак без жодних суттєвих просувань.

В України є шанс досягти успіхів біля Авдіївки

Що важливо розуміти, бійці ЗСУ ніколи не проводили масштабних наступальних операцій в районі Авдіївки протягом майже 2 років війни з Росією. .

Окрім того, наголошується, що саме це місто залишається відомою статичною українською оборонною позицією з 2014 року.

Брехня про "активну оборону" дає можливість російському військовому керівництву заявляти про успіх доти, доки російські війська не дозволять українським силам досягти значних успіхів, що є цілком досяжною метою, враховуючи, що українські війська не проводять і ніколи не проводили контрнаступальних операцій в цьому районі.

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