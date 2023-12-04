Россияне из-за значительных потерь строят в Крыму новый госпиталь – ЦНС

Что известно о новом госпитале в Крыму

Как сообщил Центр национального сопротивления госпиталь строят в Севастополе. Он должен быть рассчитан на 150 человек, а сдать его в эксплуатацию планируется к весне 2024 года.

Однако этот госпиталь не решит проблему, ведь потери захватчиков гораздо больше.

Следовательно, оккупанты и дальше будут использовать гражданскую инфраструктуру и ограничивать право местных на получение медицинской помощи, - добавили в ЦНС. Поделиться

Разведка Британии обнародовала новую оценку потерь РФ в войне

Как отмечается в сводке, в период с 24 февраля 2022 по ноябрь 2023 официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 тысяч до 240 тысяч военнослужащих ранеными и около 50 тысяч убитыми.

Наемники группы "Вагнера", вероятно, потеряли около 40 тысяч раненых и 20 тысяч убитых.

Таким образом, российская сторона, вероятно, потеряла около 220-280 тысяч ранеными и около 70 тысяч убитыми. Общие потери российских комбатантов оцениваются в диапазоне от 290 до 350 тысяч.

По данным британской разведки, среднее значение диапазона отметок составляет 320 тысяч общих потерь российских комбатантов.

Однако даже среди российских чиновников, вероятно, существует низкий уровень понимания общих цифр потерь из-за культуры нечестных отчетов в вооруженных силах, отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне против Украины за последние сутки составили 770 человек, общее количество потерь с начала вторжения на 4 декабря составило 332 810 человек.

Как сообщало The Guardian, по данным западных чиновников, потери России в войне против Украины составляют от 300 до 400 тысяч убитыми и ранеными, а в самых ожесточенных боях под Авдеевкой она теряет от 500 до 1000 человек в день.

Ранее британская разведка сообщала, что рекордные потери в российской армии в ноябре 2023 года были нанесены наступлением на Авдеевку.