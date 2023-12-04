Какие потери российской армии с начала войны – новая оценка британской разведки

Средний диапазон оценок потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет 320 000 человек убитыми и ранеными. Однако точной цифры не знают даже в РФ.
Разведка Британии обнародовала новую оценку потерь России в войне
Как отмечается в сводке, в период с 24 февраля 2022 по ноябрь 2023 официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 тысяч до 240 тысяч военнослужащих ранеными и около 50 тысяч убитыми.
Наемники группы "Вагнера", вероятно, потеряли около 40 тысяч раненых и 20 тысяч убитых.
Таким образом, российская сторона, вероятно, потеряла около 220-280 тысяч ранеными и около 70 тысяч убитыми. Общие потери российских комбатантов оцениваются в диапазоне от 290 до 350 тысяч.
По данным британской разведки, среднее значение диапазона отметок составляет 320 тысяч общих потерь российских комбатантов.
Последние потери в русской армии
По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне против Украины за последние сутки составили 770 человек, общее количество потерь с начала вторжения на 4 декабря составило 332 810 человек.
Как сообщало The Guardian, по данным западных чиновников, потери России в войне против Украины составляют от 300 до 400 тысяч убитыми и ранеными, а в самых ожесточенных боях под Авдеевкой она теряет от 500 до 1000 человек в день.
Ранее британская разведка сообщала, что рекордные потери в российской армии в ноябре 2023 года были нанесены наступлением на Авдеевку.
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