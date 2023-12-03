За прошедшие сутки, 2 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 440 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожили танк, Муром-П и не только.
В ВСУ назвали потери армии РФ на Таврическом направлении
В течение суток враг:
нанес 5 авиаударов;
провел 55 боевых столкновений;
совершил 699 артобстрелов.
Авдеевское направление
Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 25 атак.
Марьинское направление
Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено 11 атак.
Шахтерское направление
Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими воинами отбиты 3 атаки.
Запорожское направление
Противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботиного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Достижения наших военных
Всего было ликвидировано 440 российских террористов. В частности, уничтожено:
1 танк;
3 ББМ;
1 артсистему;
1 ПТРК;
1 БпЛА;
1 автомобиль;
1 единица спецтехники - комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П";
1 важный объект врага.
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