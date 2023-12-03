В ВСУ назвали потери армии РФ на Таврическом направлении
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ назвали потери армии РФ на Таврическом направлении

Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления
всу
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За прошедшие сутки, 2 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 440 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожили танк, Муром-П и не только.

В ВСУ назвали потери армии РФ на Таврическом направлении

В течение суток враг:

  • нанес 5 авиаударов;

  • провел 55 боевых столкновений;

  • совершил 699 артобстрелов.

Авдеевское направление

Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 25 атак.

Марьинское направление

Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено 11 атак.

Шахтерское направление

Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими воинами отбиты 3 атаки.

Запорожское направление

Противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботиного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших военных

Всего было ликвидировано 440 российских террористов. В частности, уничтожено:

  • 1 танк;

  • 3 ББМ;

  • 1 артсистему;

  • 1 ПТРК;

  • 1 БпЛА;

  • 1 автомобиль;

  • 1 единица спецтехники - комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П";

  • 1 важный объект врага.

Еще 13 единиц техники врага повреждены, пишет прессслужба.

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