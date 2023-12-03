За прошедшие сутки, 2 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 440 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожили танк, Муром-П и не только.

В ВСУ назвали потери армии РФ на Таврическом направлении

В течение суток враг:

нанес 5 авиаударов;

провел 55 боевых столкновений;

совершил 699 артобстрелов.

Авдеевское направление

Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 25 атак.

Марьинское направление

Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено 11 атак.

Шахтерское направление

Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими воинами отбиты 3 атаки.

Запорожское направление

Противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботиного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших военных

Всего было ликвидировано 440 российских террористов. В частности, уничтожено:

1 танк;

3 ББМ;

1 артсистему;

1 ПТРК;

1 БпЛА;

1 автомобиль;

1 единица спецтехники - комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П";

1 важный объект врага.