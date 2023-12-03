Протягом минулої доби, 2 грудня, Збройні сили України ліквідували ще 440 російських терористів на Таврійському напрямку. Також знищили танк, "Муром-П" й не тільки.
У ЗСУ назвали втрати армії РФ на Таврійському напрямку
Протягом доби ворог:
завдав 5 авіаударів;
провів 55 бойових зіткнень;
здійснив 699 артобстрілів.
Авдіївський напрямок
Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 25 атак.
Мар'їнський напрямок
Росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 11 атак.
Шахтарський напрямок
Росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області, де нашими воїнами відбито 3 атаки.
Запорізький напрямок
Противник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.
Досягнення наших військових
Загалом було ліквідовано 440 російських терористів. Зокрема знищено:
1 танк;
3 ББМ;
1 артсистему;
1 ПТРК;
1 БпЛА;
1 автомобіль;
1 одиницю спецтехніки - комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П";
1 важливий об'єкт ворога.
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