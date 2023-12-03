У ЗСУ назвали втрати армії РФ на Таврійському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ назвали втрати армії РФ на Таврійському напрямку

Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку
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Протягом минулої доби, 2 грудня, Збройні сили України ліквідували ще 440 російських терористів на Таврійському напрямку. Також знищили танк, "Муром-П" й не тільки.

У ЗСУ назвали втрати армії РФ на Таврійському напрямку

Протягом доби ворог:

  • завдав 5 авіаударів;

  • провів 55 бойових зіткнень;

  • здійснив 699 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 25 атак.

Мар'їнський напрямок

Росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 11 атак.

Шахтарський напрямок

Росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області, де нашими воїнами відбито 3 атаки.

Запорізький напрямок

Противник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Досягнення наших військових

Загалом було ліквідовано 440 російських терористів. Зокрема знищено:

  • 1 танк;

  • 3 ББМ;

  • 1 артсистему;

  • 1 ПТРК;

  • 1 БпЛА;

  • 1 автомобіль;

  • 1 одиницю спецтехніки - комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П";

  • 1 важливий об'єкт ворога.

Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено, - пише пресслужба.

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