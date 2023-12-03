ВСУ наносят армии РФ тяжелые потери на юге Украины — Тарнавский

Украинские военные в течение суток только на Таврическом направлении ликвидировали 440 захватчиков преступной армии РФ.
Что известно об успехах ВСУ и потерях армии РФ на Таврическом направлении
Как отметил командующий ОСУВ Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский, оккупационная армия РФ ограничила использование авиации и проводит наступление почти исключительно за счет пехотных атак.
Тарнавский подчеркнул, что в течение суток украинские военные в 55 случаев вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ на Таврическом направлении.
По словам Тарнавского, в течение суток оккупанты нанесли только 5 авиаударов.
Кроме этого, в течение ночи враг атаковал населенные пункты на Донетчине с помощью управляемых бомб.
Украинские военные продолжают держать успешную оборону в районах Авдеевки и Марьинки.
В частности, отражены 25 атак российских оккупантов в районах Степного, Первомайского, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и восточнее Новобахмутовки.
В районах Марьинки а Новомихайловки отражены 11 вражеских атак.
Что известно о ситуации в Запорожской области
На территории Запорожской области, как отметил Тарнавский, украинские военные в течение суток отразили 11 попыток преступной армии РФ вернуть утраченные позиции к югу от Роботиного и к западу от Вербового.
Командующий ОСУВ "Таврия" также подчеркнул, что украинские военные продолжают контрнаступление в сторону оккупированного российскими военными преступниками Мелитополя.
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