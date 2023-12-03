ВСУ наносят армии РФ тяжелые потери на юге Украины — Тарнавский
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ наносят армии РФ тяжелые потери на юге Украины — Тарнавский

Военный ВСУ
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Источник:  online.ua

Украинские военные в течение суток только на Таврическом направлении ликвидировали 440 захватчиков преступной армии РФ.

Что известно об успехах ВСУ и потерях армии РФ на Таврическом направлении

Как отметил командующий ОСУВ Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский, оккупационная армия РФ ограничила использование авиации и проводит наступление почти исключительно за счет пехотных атак.

Тарнавский подчеркнул, что в течение суток украинские военные в 55 случаев вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ на Таврическом направлении.

В сутки враг потерял 440 человек живой силы и девять единиц военной техники. Около десятка окупантов сдались в плен, - подчеркнул командующий ОСУВ "Таврия".

По словам Тарнавского, в течение суток оккупанты нанесли только 5 авиаударов.

Кроме этого, в течение ночи враг атаковал населенные пункты на Донетчине с помощью управляемых бомб.

Украинские военные продолжают держать успешную оборону в районах Авдеевки и Марьинки.

В частности, отражены 25 атак российских оккупантов в районах Степного, Первомайского, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и восточнее Новобахмутовки.

В районах Марьинки а Новомихайловки отражены 11 вражеских атак.

Что известно о ситуации в Запорожской области

На территории Запорожской области, как отметил Тарнавский, украинские военные в течение суток отразили 11 попыток преступной армии РФ вернуть утраченные позиции к югу от Роботиного и к западу от Вербового.

Командующий ОСУВ "Таврия" также подчеркнул, что украинские военные продолжают контрнаступление в сторону оккупированного российскими военными преступниками Мелитополя.

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