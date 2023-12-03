ВСУ в течение недели ликвидировали более 7 тыс военных армии РФ — заместитель главы Минобороны

По информации первого заместителя главы Минобороны, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, украинские военные в течение последней недели ликвидировали более 7 тыс. военных преступников армии РФ.
Что известно о потерях преступной армии РФ в течение недели
По его информации, вражеские потери в технике в течение недели составили:
62 танка;
117 боевых бронированных машин;
75 артиллерийских систем;
шесть реактивных систем залпового огня;
пять установок ПВО;
144 единицы автотехники;
27 единиц спецтехники.
Таким образом, общее количество уничтоженной украинскими военными в течение недели вражеской техники равно 534 единицам.
Кроме этого, украинские военные уничтожили 4 ракеты преступной армии РФ и 94 вражеских БпЛА.
Что известно о уловках армии РФ во время атак на позиции ВСУ
По информации бойцов 72-й отдельной механизированной бригады, враг перешел в атаку в так называемых "коконах".
В то время беспилотники не могли летать, и противников вовремя среагировали пехотинцы. По его данным, окупантов не было видно в тепловизоре, поэтому за местностью должны наблюдать не только беспилотники, но и пехота.
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