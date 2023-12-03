ВСУ в течение недели ликвидировали более 7 тыс военных армии РФ — заместитель главы Минобороны

По информации первого заместителя главы Минобороны, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, украинские военные в течение последней недели ликвидировали более 7 тыс. военных преступников армии РФ.

Что известно о потерях преступной армии РФ в течение недели

За неделю с 27 ноября по 3 декабря Силами обороны Украины уничтожено около 7 тыс. 210 человек личного состава противника, - отметил Павлюк. Поделиться

По его информации, вражеские потери в технике в течение недели составили:

62 танка;

117 боевых бронированных машин;

75 артиллерийских систем;

шесть реактивных систем залпового огня;

пять установок ПВО;

144 единицы автотехники;

27 единиц спецтехники.

Таким образом, общее количество уничтоженной украинскими военными в течение недели вражеской техники равно 534 единицам.

Кроме этого, украинские военные уничтожили 4 ракеты преступной армии РФ и 94 вражеских БпЛА.

Что известно о уловках армии РФ во время атак на позиции ВСУ

По информации бойцов 72-й отдельной механизированной бригады, враг перешел в атаку в так называемых "коконах".

Хитрые русские г*внюки прячутся от тепловизора в таких коконах из г*вна и термоодеял. Наступали таким образом позиции 72-й. Утром были штурмовые действия в полосе соседей 72 ОМБр. Тактика противника следующая: две группы, одна в лоб шла на лесополосу, вторая по полю с фланга, п*дары в этих каркасных коконах ползли, - говорится в сообщении военных. Поделиться

В то время беспилотники не могли летать, и противников вовремя среагировали пехотинцы. По его данным, окупантов не было видно в тепловизоре, поэтому за местностью должны наблюдать не только беспилотники, но и пехота.