В ВСУ подтвердили расстреляли россиянами двух украинских военнопленных

В ВСУ отреагировали на видео расстрела украинских пленных

В Страткоме ВСУ отметили, что Россия в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, а также нормы международного права.

На кадрах, опубликованных в медиа, изображена казнь двух военнопленных Вооруженных Сил Украины. По подтвержденной информации, российские оккупанты в который раз коварно расстреляли безоружных солдат. Поделиться

Представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун напомнил, что такие преступления не имеют срока давности, поэтому все доказательства будут переданы в соответствующие международные институты, занимающиеся военными преступлениями.

СтратКом призвал международное сообщество осудить действия России и привлечь военное руководство страны-агрессора к ответственности.

Омбудсман обратится в ООН из-за расстрела украинских пленных

2 декабря аналитики Deep State опубликовали видео, на котором двое военных расстреливают других двоих, державших руки за головой. Deep State сообщает, что два украинских военных были расстреляны возле Степного в Донецкой области.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на видео и заверил, что Украина обратится по этому поводу в международный комитет Красного Креста и в Организацию объединенных наций.