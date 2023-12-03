В ВСУ подтвердили расстреляли россиянами двух украинских военнопленных

Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило, что российские оккупанты расстреляли двух безоружных украинских пленных.
В ВСУ отреагировали на видео расстрела украинских пленных
В Страткоме ВСУ отметили, что Россия в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, а также нормы международного права.
Представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун напомнил, что такие преступления не имеют срока давности, поэтому все доказательства будут переданы в соответствующие международные институты, занимающиеся военными преступлениями.
СтратКом призвал международное сообщество осудить действия России и привлечь военное руководство страны-агрессора к ответственности.
Омбудсман обратится в ООН из-за расстрела украинских пленных
2 декабря аналитики Deep State опубликовали видео, на котором двое военных расстреливают других двоих, державших руки за головой. Deep State сообщает, что два украинских военных были расстреляны возле Степного в Донецкой области.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на видео и заверил, что Украина обратится по этому поводу в международный комитет Красного Креста и в Организацию объединенных наций.
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