Прокуратура идентифицировала двух оккупантов РФ, расстрелявших писателя Вакуленко

Следователи установили подозреваемых по делу об убийстве писателя и поэта Владимира Вакуленко во время оккупации Изюмщины в 2022 году. Это боевики самопровозглашенной "ЛНР" с позывными "Левом" и "Удодом".
Кого подозревают в убийстве Владимира Вакуленко
По данным прокуратуры, Владимира Вакуленко убили боевики так называемой "ЛНР", воюющие на стороне РФ.
Следователи установили, что во время оккупации Изюмщины Лев и Удод находились в Капитоловке. Они приходили к Владимиру Вакуленко несколько раз. Впервые – 22 марта 2022 года с обыском.
"Лев" и "Удод" вернулись в дом Вакуленко через два дня — 24 марта. Писателя задержали.
После этого командир роты "Лев" приказал своему собратью-пулеметчику застрелить писателя.
"Удод" выстрелил в мужчину из пистолета Макарова. В результате полученных огнестрельных ранений Владимир Вакуленко скончался на месте. Его тело с документами было найдено вдоль дороги у АЗС, расположенной на автодороге с Изюмом в направлении Капитоловки"
Убийство Вакуленко
В ноябре прошлого года стало известно, что оккупанты убили под Харьковом детского писателя Владимира Вакуленко. Это показали фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы.
В марте 2022 года российские оккупанты похитили писателя из его дома в селе Капитолевка близ Изюма. Родители Вакуленко искали сына больше полугода. Впоследствии они узнали, что Владимира похитили российские оккупанты.
После деоккупации Изюма были найдены массовые захоронения и журнал местной ритуальной службы, в котором имя писателя было указано под номером 319. И хотя сначала прокуратура Харьковской области отрицала наличие тела писателя, расследователи нашли фото похороненного под этим номером.
На нем были прострелены документы Вакуленко, а также татуировка на руке, похожая на то, что имел писатель. В настоящее время гибель писателя подтвердила ДНК-экспертиза.
Владимир Вакуленко был похоронен в Харькове 6 декабря 2022 года.
Владимир Вакуленко – детский писатель, поэт и лауреат многочисленных литературных премий.
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