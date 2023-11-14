Прокуратура идентифицировала двух оккупантов РФ, расстрелявших писателя Вакуленко

Следователи установили подозреваемых по делу об убийстве писателя и поэта Владимира Вакуленко во время оккупации Изюмщины в 2022 году. Это боевики самопровозглашенной "ЛНР" с позывными "Левом" и "Удодом".

Кого подозревают в убийстве Владимира Вакуленко

По данным прокуратуры, Владимира Вакуленко убили боевики так называемой "ЛНР", воюющие на стороне РФ.

Оба подозреваемых проходят военную службу в 4-й роте 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва "ЛНР" 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ и являются уроженцами г. Луганска. 33-летний командир этой роты с позывным "Лев", другой — его подчиненный, пулеметчик по прозвищу "Удод", — говорится в сообщении. Поделиться

Следователи установили, что во время оккупации Изюмщины Лев и Удод находились в Капитоловке. Они приходили к Владимиру Вакуленко несколько раз. Впервые – 22 марта 2022 года с обыском.

После этого они задержали писателя и его 14-летнего сына. Оккупанты отвезли их в свое место дислокации и пытались склонить писателя к сотрудничеству "с новой властью". Получив отказ, они заставили мужчину снять с себя одежду с целью выявления татуировок с украинской символикой на его теле. Еще раз получив отказ, российские захватчики отвезли назад писателя вместе с его сыном, — говорится в сообщении. Поделиться

"Лев" и "Удод" вернулись в дом Вакуленко через два дня — 24 марта. Писателя задержали.

Они забрали рюкзак Вакуленко с шевронами ВСУ и "Азова", который мужчина носил с собой даже во время оккупации, отстаивая проукраинскую позицию. Поделиться

После этого командир роты "Лев" приказал своему собратью-пулеметчику застрелить писателя.

"Удод" выстрелил в мужчину из пистолета Макарова. В результате полученных огнестрельных ранений Владимир Вакуленко скончался на месте. Его тело с документами было найдено вдоль дороги у АЗС, расположенной на автодороге с Изюмом в направлении Капитоловки"

Убийство Вакуленко

В ноябре прошлого года стало известно, что оккупанты убили под Харьковом детского писателя Владимира Вакуленко. Это показали фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы.

В марте 2022 года российские оккупанты похитили писателя из его дома в селе Капитолевка близ Изюма. Родители Вакуленко искали сына больше полугода. Впоследствии они узнали, что Владимира похитили российские оккупанты.

После деоккупации Изюма были найдены массовые захоронения и журнал местной ритуальной службы, в котором имя писателя было указано под номером 319. И хотя сначала прокуратура Харьковской области отрицала наличие тела писателя, расследователи нашли фото похороненного под этим номером.

На нем были прострелены документы Вакуленко, а также татуировка на руке, похожая на то, что имел писатель. В настоящее время гибель писателя подтвердила ДНК-экспертиза.

Владимир Вакуленко был похоронен в Харькове 6 декабря 2022 года.

Владимир Вакуленко – детский писатель, поэт и лауреат многочисленных литературных премий.