Прокуратура ідентифікувала двох окупантів РФ, які розстріляли письменника Вакуленка

Слідчі встановили підозрюваних у справі про вбивство письменника та поета Володимира Вакуленка під час окупації Ізюмщини у 2022 році. Це бойовики самопроголошеної "ЛНР" з позивними "Лев" та "Удод".

Кого підозрюють у вбивстві Володимира Вакуленка

За даними прокуратури, Володимира Вакуленка вбили бойовики так званої "ЛНР", які воюють на боці РФ.

Обидва підозрюваних проходять військову службу у 4-ій роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву "ЛНР" 2-го армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії Південного воєнного округу РФ та є уродженцями м. Луганськ. 33-річний є командиром цієї роти з позивним "Лев", інший — його підлеглий, кулеметник на прізвисько "Удод, — сказано у повідомленні. Поширити

Слідчі встановили, що під час окупації Ізюмщини "Лев" та "Удод" перебували у Капитолівці. Вони приходили до Володимира Вакуленка кілька разів. Вперше — 22 березня 2022 року з обшуком.

Після цього вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до свого місця дислокації та намагались схилити письменника до співпраці "з новою владою". Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти з себе одяг з метою виявлення на його тілі татуювань з українською символікою. Вкотре отримавши відмову, російські загарбники відвезли назад письменника разом з його сином, — сказано у повідомленні. Поширити

"Лев" та "Удод" повернулися до будинку Вакуленка за два дні — 24 березня. Письменника затримали.

Вони забрали рюкзак Вакуленка з шевронами ЗСУ та "Азову", який чоловік носив із собою навіть під час окупації, відстоюючи власну проукраїнську позицію. Поширити

Після цього командир роти "Лев" наказав своєму побратиму-кулеметнику застрелити письменника.

"Удод" вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці. Його тіло з документами було знайдено вздовж дороги поблизу АЗС, розташованій на автошляху з Ізюмом у напрямку Капитолівки"

Вбивство Вакуленка

У листопаді минулого року стало відомо, що окупанти вбили під Харковом дитячого письменника Володимира Вакуленка. Це засвідчили фотодокази та результати ДНК-експертизи.

У березні 2022 року російські окупанти викрали письменника з його будинку в селі Капитолівка поблизу Ізюма. Батьки Вакуленка шукали сина понад пів року. Згодом вони дізналися, що Володимира викрали російські окупанти.

Після деокупації Ізюма було знайдено масове поховання і журнал місцевої ритуальної служби, в якому ім'я письменника було зазначено під номером 319. І хоча спочатку прокуратура Харківської області заперечувала наявність тіла письменника, розслідувачі знайшли фото того, хто був похований під цим номером.

На ньому були прострелені документи Вакуленка, а також татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Наразі загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза.

Володимира Вакуленка поховали у Харкові 6 грудня 2022 року.

Володимир Вакуленко - дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій.