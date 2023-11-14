Прокуратура ідентифікувала двох окупантів РФ, які розстріляли письменника Вакуленка

Слідчі встановили підозрюваних у справі про вбивство письменника та поета Володимира Вакуленка під час окупації Ізюмщини у 2022 році. Це бойовики самопроголошеної "ЛНР" з позивними "Лев" та "Удод".
Кого підозрюють у вбивстві Володимира Вакуленка
За даними прокуратури, Володимира Вакуленка вбили бойовики так званої "ЛНР", які воюють на боці РФ.
Слідчі встановили, що під час окупації Ізюмщини "Лев" та "Удод" перебували у Капитолівці. Вони приходили до Володимира Вакуленка кілька разів. Вперше — 22 березня 2022 року з обшуком.
"Лев" та "Удод" повернулися до будинку Вакуленка за два дні — 24 березня. Письменника затримали.
Після цього командир роти "Лев" наказав своєму побратиму-кулеметнику застрелити письменника.
"Удод" вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці. Його тіло з документами було знайдено вздовж дороги поблизу АЗС, розташованій на автошляху з Ізюмом у напрямку Капитолівки"
Вбивство Вакуленка
У листопаді минулого року стало відомо, що окупанти вбили під Харковом дитячого письменника Володимира Вакуленка. Це засвідчили фотодокази та результати ДНК-експертизи.
У березні 2022 року російські окупанти викрали письменника з його будинку в селі Капитолівка поблизу Ізюма. Батьки Вакуленка шукали сина понад пів року. Згодом вони дізналися, що Володимира викрали російські окупанти.
Після деокупації Ізюма було знайдено масове поховання і журнал місцевої ритуальної служби, в якому ім'я письменника було зазначено під номером 319. І хоча спочатку прокуратура Харківської області заперечувала наявність тіла письменника, розслідувачі знайшли фото того, хто був похований під цим номером.
На ньому були прострелені документи Вакуленка, а також татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Наразі загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза.
Володимира Вакуленка поховали у Харкові 6 грудня 2022 року.
Володимир Вакуленко - дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій.
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