У ЗСУ підтвердили страту росіянами двох українських військовополонених

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що російські окупанти розстріляли двох беззбройних українських полонених.
У ЗСУ відреагували на відео розстрілу українських полонених
У Страткомі ЗСУ зазначили, що Росія вкотре порушила закони та звичаї війни, а також норми міжнародного права.
Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун нагадав, що такі злочини не мають строку давності, тому всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами.
СтратКом закликав міжнародну спільноту засудити дії Росії та притягнути військове керівництво країни-агресора до відповідальності.
Омбудсман звернеться до ООН через розстріл українських полонених
2 грудня аналітики Deep State опублікували відео, на якому двоє військових розстрілюють інших двох, які тримали руки за головою. Deep State повідомляє, що двох українських військових було розстріляно біля Степового у Донецькій області.
Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на відео і запевнив, що Україна звернеться через це до міжнародного комітету Червоного Хреста та до Організації обʼєднаних націй.
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