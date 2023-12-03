У ЗСУ підтвердили страту росіянами двох українських військовополонених
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ підтвердили страту росіянами двох українських військовополонених

СтратКом ЗСУ
ЗСУ

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що російські окупанти розстріляли двох беззбройних українських полонених. 

У ЗСУ відреагували на відео розстрілу українських полонених

У Страткомі ЗСУ зазначили, що Росія вкотре порушила закони та звичаї війни, а також норми міжнародного права.

На кадрах, опублікованих у медіа, зображено страту двох військовополонених Збройних Сил України. За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдатів.

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун нагадав, що такі злочини не мають строку давності, тому всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами.

СтратКом закликав міжнародну спільноту засудити дії Росії та притягнути військове керівництво країни-агресора до відповідальності.

Омбудсман звернеться до ООН через розстріл українських полонених

2 грудня аналітики Deep State опублікували відео, на якому двоє військових розстрілюють інших двох, які тримали руки за головою. Deep State повідомляє, що двох українських військових було розстріляно біля Степового у Донецькій області.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на відео і запевнив, що Україна звернеться через це до міжнародного комітету Червоного Хреста та до Організації обʼєднаних націй.

РФ повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони не поодинокі - це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці.

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