ВСУ ликвидировали всех оккупантов, расстрелявших безоружных украинских военных — Барабаш

На видео ясно видно, что украинские военные выполняют необходимые шаги, которые показывают, что они сдаются в плен! Воины были обезоружены, а их руки подняты к горе. Они не несли никакой угрозы! российская сторона должна была взять их в плен и предоставить статус военнопленных, - отмечает Лубинец.