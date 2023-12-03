ВСУ ликвидировали всех оккупантов, расстрелявших безоружных украинских военных — Барабаш

Силы обороны ликвидировали российских оккупантов, причастных к расстрелу двух украинских военных, которые сдавались в плен в Донецкой области.
Что произошло с оккупантами, расстрелявшими украинских военных
Глава Авдеевской городской государственной администрации Виталий Барабаш сказал в эфире телемарафона, что украинские военные ликвидировали оккупантов, расстрелявших безоружных украинских воинов возле Степного Донецкой области.
Реакция на расстрел украинских военнопленных
В ВСУ подтвердил расстрел двух безоружных украинских военных российскими оккупантами.
Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что обратится в Международный комитет Красного Креста.
Также омбудсман обратится в ООН, чтобы мониторинговая миссия зафиксировала факт нарушения норм международного гуманитарного права.
Генпрокуратура уже приступила к расследованию преступления.
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