ВСУ ликвидировали всех оккупантов, расстрелявших безоружных украинских военных — Барабаш
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали всех оккупантов, расстрелявших безоружных украинских военных — Барабаш

Виталий Барабаш
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Силы обороны ликвидировали российских оккупантов, причастных к расстрелу двух украинских военных, которые сдавались в плен в Донецкой области.

Что произошло с оккупантами, расстрелявшими украинских военных

Глава Авдеевской городской государственной администрации Виталий Барабаш сказал в эфире телемарафона, что украинские военные ликвидировали оккупантов, расстрелявших безоружных украинских воинов возле Степного Донецкой области.

Они сдавались в плен, действительно, потому, что у них закончился боекомплект. Насколько мне известно, чуть позже наши ребята штурмовали эту позицию. Все находившиеся там были ликвидированы.

Реакция на расстрел украинских военнопленных

В ВСУ подтвердил расстрел двух безоружных украинских военных российскими оккупантами.

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что обратится в Международный комитет Красного Креста.

На видео ясно видно, что украинские военные выполняют необходимые шаги, которые показывают, что они сдаются в плен! Воины были обезоружены, а их руки подняты к горе. Они не несли никакой угрозы! российская сторона должна была взять их в плен и предоставить статус военнопленных, - отмечает Лубинец.

Также омбудсман обратится в ООН, чтобы мониторинговая миссия зафиксировала факт нарушения норм международного гуманитарного права.

Генпрокуратура уже приступила к расследованию преступления.

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