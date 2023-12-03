ЗСУ ліквідували всіх окупантів, які стратили беззбройних українських військових — Барабаш
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували всіх окупантів, які стратили беззбройних українських військових — Барабаш

Віталій Барабаш
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Сили оборони ліквідували російських окупантів, які були причетні до розстрілу двох українських військових, які здавалися в полон на Донеччині. 

Що сталося з окупантами, які розстріляли українських військових

Очільник Авдіївської міської державної адміністрації Віталій Барабаш сказав в ефірі телемарафону, що українські військові ліквідували окупантів, які розстріляли беззбройних українських воїнів біля Степового на Донеччині.

Вони здавалися у полон, дійсно, через те, що у них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурмували цю позицію. Всі, хто перебував там, були ліквідовані.

Реакція на страту українських військовополонених

Стратком ЗСУ підтвердив розстріл двох беззбройних українських військових російськими окупантами.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що звернеться до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

На відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон! Воїни були обеззброєнні, а їхні руки — піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози! російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених, — зазначає Лубінець.

Також омбудсман звернеться до ООН, щоб моніторингова місія зафіксувала факт порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Генпрокуратура вже розпочала розслідування злочину.

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