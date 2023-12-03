ЗСУ ліквідували всіх окупантів, які стратили беззбройних українських військових — Барабаш

Сили оборони ліквідували російських окупантів, які були причетні до розстрілу двох українських військових, які здавалися в полон на Донеччині.
Що сталося з окупантами, які розстріляли українських військових
Очільник Авдіївської міської державної адміністрації Віталій Барабаш сказав в ефірі телемарафону, що українські військові ліквідували окупантів, які розстріляли беззбройних українських воїнів біля Степового на Донеччині.
Реакція на страту українських військовополонених
Стратком ЗСУ підтвердив розстріл двох беззбройних українських військових російськими окупантами.
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що звернеться до Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Також омбудсман звернеться до ООН, щоб моніторингова місія зафіксувала факт порушення норм міжнародного гуманітарного права.
Генпрокуратура вже розпочала розслідування злочину.
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