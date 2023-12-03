Генпрокуратура почала розслідування розстрілу росіянами двох українських полонених

Розслідування розстрілу українських полонених

Розслідування розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Поширити

2 грудня у ЗМІ поширили відео розстрілу беззбройних українських військових російськими військовослужбовцями.

За попередніми даними, це сталося біля одного з спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району Донецької області.

На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон.

Омбудсман звернеться до ООН через розстріл українських полонених

Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на відео і запевнив, що Україна звернеться через це до міжнародного комітету Червоного Хреста та до Організації обʼєднаних націй.