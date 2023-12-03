Генпрокуратура почала розслідування розстрілу росіянами двох українських полонених

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу росіянами беззбройних військовослужбовців ЗСУ у Покровському районі Донецької області.
Розслідування розстрілу українських полонених
Розслідування розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
2 грудня у ЗМІ поширили відео розстрілу беззбройних українських військових російськими військовослужбовцями.
За попередніми даними, це сталося біля одного з спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району Донецької області.
На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон.
Омбудсман звернеться до ООН через розстріл українських полонених
Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на відео і запевнив, що Україна звернеться через це до міжнародного комітету Червоного Хреста та до Організації обʼєднаних націй.
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