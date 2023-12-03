Генпрокуратура почала розслідування розстрілу росіянами двох українських полонених
Категорія
Україна
Дата публікації

Генпрокуратура почала розслідування розстрілу росіянами двох українських полонених

Офіс Генерального прокурора
ОГП

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу росіянами беззбройних військовослужбовців ЗСУ у Покровському районі Донецької області.

Розслідування розстрілу українських полонених

Розслідування розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

2 грудня у ЗМІ поширили відео розстрілу беззбройних українських військових російськими військовослужбовцями.

За попередніми даними, це сталося біля одного з спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району Донецької області.

На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон.

Омбудсман звернеться до ООН через розстріл українських полонених

Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на відео і запевнив, що Україна звернеться через це до міжнародного комітету Червоного Хреста та до Організації обʼєднаних націй.

РФ повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони не поодинокі - це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни стратили 73 українських військовополонених — Офіс генпрокурора
Росіяни стратили 73 українських військовополонених — Офіс генпрокурора
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Омбудсмен готує звернення до ООН через відео розстрілу українських полонених
Дмитро Лубінець
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ підтвердили страту росіянами двох українських військовополонених
СтратКом ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм