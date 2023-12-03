Генпрокуратура начала расследование расстрела россиянами двух украинских пленных
Категория
Украина
Дата публикации

Генпрокуратура начала расследование расстрела россиянами двух украинских пленных

Офис Генерального прокурора
ОГП
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Офис генерального прокурора приступил к расследованию по факту расстрела россиянами безоружных военнослужащих ВСУ в Покровском районе Донецкой области.

Расследование расстрела украинских пленных

Расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

2 декабря в СМИ распространили видео расстрела безоружных украинских военных российскими военнослужащими.

По предварительным данным, это произошло возле одного из наблюдательных пунктов в районе села Степное Покровского района Донецкой области.

На видео зафиксировано, как группа лиц в российской форме в упор расстреливает двух сдававшихся в плен двух безоружных военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины.

Омбудсман обратится в ООН из-за расстрела украинских пленных

Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на видео и заверил, что Украина обратится по этому поводу в международный комитет Красного Креста и в Организацию объединенных наций.

РФ должна понести наказание за каждый подобный случай казни украинских военных, которые сдаются в плен! Отмечу, что они не единичны – это убийство и бойца Александра Мациевского и других военных, которые сдавались в плен. Это и публичная казнь военнопленных в Еленовке.

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ВСУ

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