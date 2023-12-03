ЗСУ протягом тижня ліквідували понад 7 тис військових армії РФ — заступник глави Міноборони

Що відомо про втрати злочинної армії РФ протягом тижня

За тиждень з 27 листопада по 3 грудня Силами оборони України знищено близько 7 тис 210 осіб особового складу противника, - зазначив Павлюк. Поширити

За його інформацією, ворожі втрати у техніці протягом тижня склали:

62 танки;

117 бойових броньованих машин;

75 артилерійських систем;

шість реактивних систем залпового вогню;

п'ять установок ППО;

144 одиниці автотехніки;

27 одиниць спецтехніки.

Таким чином загальна кількість знищенної українськими військовими протягом тижня ворожої техніки дорівнює 534 одиницям.

Окрім цього українські військові знищили 4 ракети злочинної армії РФ та 94 ворожі БпЛА.

Що відомо про хитрощі армії РФ під час атак на позиції ЗСУ

За інформацією бійців 72 окремої механізованої бригади, ворог перейшов в атаку у так званих "коконах".

Хитрі росіянські г*внюки ховаються від тепловізора в таких коконах з г*вна та термоковдр. Наступали у такий спосіб позиції 72-ї. Зранку були штурмові дії в смузі сусідів 72 ОМБр. Тактика противника наступна: дві групи, одна в лоб йшла на лісосмугу, друга по полю з флангу, п*дари в цих коконах каркасних повзли, - йдеться у повідомленні військових. Поширити

У той час безпілотники не могли літати, і на супротивників вчасно зреагували піхотинці. За його даними, окупантів не було видно у тепловізори, тому за місцевістю мають спостерігати не лише безпілотники, а й піхота.