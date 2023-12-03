ЗСУ протягом тижня ліквідували понад 7 тис військових армії РФ — заступник глави Міноборони

За інформацією першого заступника глави Міноборони, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, українські військові протягом останнього тижня ліквідували понад 7 тис військових злочинців армії РФ.
Що відомо про втрати злочинної армії РФ протягом тижня
За його інформацією, ворожі втрати у техніці протягом тижня склали:
62 танки;
117 бойових броньованих машин;
75 артилерійських систем;
шість реактивних систем залпового вогню;
п'ять установок ППО;
144 одиниці автотехніки;
27 одиниць спецтехніки.
Таким чином загальна кількість знищенної українськими військовими протягом тижня ворожої техніки дорівнює 534 одиницям.
Окрім цього українські військові знищили 4 ракети злочинної армії РФ та 94 ворожі БпЛА.
Що відомо про хитрощі армії РФ під час атак на позиції ЗСУ
За інформацією бійців 72 окремої механізованої бригади, ворог перейшов в атаку у так званих "коконах".
У той час безпілотники не могли літати, і на супротивників вчасно зреагували піхотинці. За його даними, окупантів не було видно у тепловізори, тому за місцевістю мають спостерігати не лише безпілотники, а й піхота.
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