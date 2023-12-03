ЗСУ протягом тижня ліквідували понад 7 тис військових армії РФ — заступник глави Міноборони
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ протягом тижня ліквідували понад 7 тис військових армії РФ — заступник глави Міноборони

Знищена техніка армії РФ
Джерело:  online.ua

За інформацією першого заступника глави Міноборони, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, українські військові протягом останнього тижня ліквідували понад 7 тис військових злочинців армії РФ. 

Що відомо про втрати злочинної армії РФ протягом тижня

За тиждень з 27 листопада по 3 грудня Силами оборони України знищено близько 7 тис 210 осіб особового складу противника, - зазначив Павлюк.

За його інформацією, ворожі втрати у техніці протягом тижня склали:

  • 62 танки;

  • 117 бойових броньованих машин;

  • 75 артилерійських систем;

  • шість реактивних систем залпового вогню;

  • п'ять установок ППО;

  • 144 одиниці автотехніки;

  • 27 одиниць спецтехніки.

Таким чином загальна кількість знищенної українськими військовими протягом тижня ворожої техніки дорівнює 534 одиницям.

Окрім цього українські військові знищили 4 ракети злочинної армії РФ та 94 ворожі БпЛА.

Що відомо про хитрощі армії РФ під час атак на позиції ЗСУ

За інформацією бійців 72 окремої механізованої бригади, ворог перейшов в атаку у так званих "коконах".

Хитрі росіянські г*внюки ховаються від тепловізора в таких коконах з г*вна та термоковдр. Наступали у такий спосіб позиції 72-ї. Зранку були штурмові дії в смузі сусідів 72 ОМБр. Тактика противника наступна: дві групи, одна в лоб йшла на лісосмугу, друга по полю з флангу, п*дари в цих коконах каркасних повзли, - йдеться у повідомленні військових.

У той час безпілотники не могли літати, і на супротивників вчасно зреагували піхотинці. За його даними, окупантів не було видно у тепловізори, тому за місцевістю мають спостерігати не лише безпілотники, а й піхота.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ підтвердили страту росіянами двох українських військовополонених
СтратКом ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ назвали втрати армії РФ на Таврійському напрямку
Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку
зсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували всіх окупантів, які стратили беззбройних українських військових — Барабаш
Віталій Барабаш

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм