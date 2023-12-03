ЗСУ завдають армії РФ важких втрат на півдні України — Тарнавський

Українські військові протягом доби лише на Таврійському напрямку ліквідували 440 загарбників злочинної армії РФ.

Що відомо про успіхи ЗСУ та втрати армії РФ на Таврійському напрямку

Як зазначив командувач ОСУВ “Таврія”, бригадний генерал Олександр Тарнавський, окупаційна армія РФ обмежила використання авіації та проводить наступ майже виключно за рахунок піхотних атак.

Тарнавський підкреслив, що протягом доби українські військові 55 разі вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ на Таврійському напрямку.

За добу ворог втратив 440 людей живої сили та дев'ять одиниць військової техніки. Близько десятка окупантів здалися в полон, - наголосив командувач ОСУВ “Таврія”. Поширити

За словами Тарнавського, протягом доби окупанти завдали лише 5 авіаударів.

Окрім цього протягом ночі ворог атакував населені пункти на Донеччині за допомогою керованих бомб.

Українські військові продовжують тримати успішну оборону в районах Авдіївки та Мар’їнки.

Зокрема, відбито 25 атак російських окупантів у районах Степового, Первомайського, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та східніше Новобахмутівки.

У районах Мар’їнки а Новомихайлівки відбито 11 ворожих атак.

Що відомо про ситуацію у Запорізькій області

На території Запорізької області, як зазначив Тарнавський, українські військові протягом доби відбили 11 спроб злочинної армії РФ повернути втрачені позиції на південь від Роботиного та на захід від Вербового.

Командувач ОСУВ “Таврія” також підкреслив, що українські військові продовжують контрнаступ у бік окупованого російськими військовими злочинцями Мелітополя.