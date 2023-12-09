У ЗСУ назвали втрати армії РФ на Таврійському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ назвали втрати армії РФ на Таврійському напрямку

Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку
ЗСУ

Протягом минулої доби, 8 грудня, наші військові ліквідували 396 російських терористів на Таврійському напрямку. Також знищили 11 одиниць військової техніки.

В ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Протягом доби ворог:

  • провів 56 бойових зіткнень;

  • здійснив 498 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського.

Мар'їнський напрямок

Сили оборони відбили 24 атаки в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Шахтарський й Запорізький напрямки

Наші воїни відбили всі атаки ворога. Зокрема, росіяни намагались відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту, - пише пресслужба.

Протягом доби військові ліквідували 396 терористів й знищили 11 одиниць техніки ворога, зокрема:

  • 3 танки;

  • 7 ББМ;

  • 1 БпЛА;

Також було знищено 1 склад боєприпасів. Ще 6 одиниць техніки ворога пошкоджено, - додає пресслужба.

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