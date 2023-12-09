У ЗСУ назвали втрати армії РФ на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 8 грудня, наші військові ліквідували 396 російських терористів на Таврійському напрямку. Також знищили 11 одиниць військової техніки.
В ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку
Протягом доби ворог:
провів 56 бойових зіткнень;
здійснив 498 артобстрілів.
Авдіївський напрямок
Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського.
Мар'їнський напрямок
Сили оборони відбили 24 атаки в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.
Шахтарський й Запорізький напрямки
Наші воїни відбили всі атаки ворога. Зокрема, росіяни намагались відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
Протягом доби військові ліквідували 396 терористів й знищили 11 одиниць техніки ворога, зокрема:
3 танки;
7 ББМ;
1 БпЛА;
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