Спікер ОСУВ "Таврія" спростував брехню мінооборони РФ про захоплення Мар'їнки

За словами керівника Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Таврія” Олександра Штупуна, наразі міноборони країни агресорки РФ розганяє дезу про нібито повне захоплення Мар'їнки на Донеччині.

Що відомо про реальну ситуацію в районі Мар’їнки

Штупун підкреслив, що в мінооборони РФ вже поширили брехню про нібито повне захоплення населеного пункту, однак це не відповідає дійсності.

Речник ОСУВ “Таврія” зазначив, що фактично на руїнах знищенної злочинною армією РФ Мар’їнки продовжуються важкі бої і російські аж ніяк не захопили населений пункт.

Штупун пояснив, що командування окупаційної російської армії спустило до низу наказ Кремля захопити Авдіївку та Мар’їнку до кінця цього року.

Цього не вийде, і ні на що більше ворог у принципі не здатний, - підкреслив Штупун. Поширити

Що кажуть аналітики розвідки Міноборони Великої Британії

За інформацією представників розвідки Міноборони Британії, злочинна армія РФ останнім часом повільними темпами просувається територією зруйнованої Мар’їнки.

За словами аналітиків британської розвідки, нинішні спроби російських окупантів захопити Мар’їнку є частиною розпочатого восени контрнаступу із метою збільшити кількість захопленної території Донецької області.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 December 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/091BxUQEop — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 5, 2023

У зв'язку з цим в розвідці відзначили, що росіяни в даний час контролюють більшу частину міської забудови, а під контролем ЗСУ залишаються невеликі території на західній околиці Мар'їнки.

У британській розвідці нагадали, що Мар'їнка була прифронтовим містом з 2014 року, і до російського вторгнення в Україну в ньому проживало 9 тис. осіб. Однак зараз, зазначили в розвідці, місто зруйноване повністю, про що свідчать кадри зйомки з дронів.