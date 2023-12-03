Бої за Мар'їнку. Штупун спростував заяви про "взяття" міста росіянами

У районі Мар'їнки на Донеччині тривають бої. Заяви російських окупантів про взяття міста не відповідають дійсності.

Ситуація в Мар'їнці

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону повідомив, що Сили оборони на Мар’їнському напрямку відбили 11 атак російських військ у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Штупун також відповів на запитання, чи захопили окупанти місто:

Ворог завжди брехав і фантазував. У цьому випадку він теж бреше. Там тривають бої. Як в районі Мар’їнки, так і в районі Новомихайлівки. Поширити

За даними ISW, геолокаційні кадри, опубліковані 1 грудня, показують, що російські війська просунулися в західну частину Мар’їнки.

Це вказує на те, що окупанти контролюють не менше 74% Мар’їнки.

Генштаб України повідомив, що російські війська провели невдалий штурм поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Речник російського Південного угруповання військ Вадим Астафєєв заявив, що російські війська відбили дві українські атаки поблизу Мар’їнки. Поширити

Ситуація на Авдіївському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ „Таврія“, зокрема, і на Авдіївському напрямку, активність піхоти окупантів знову збільшилася порівняно з попередньою добою. Відбулося 55 бойових зіткнень загалом. Ворог втрати 440 осіб живої сили, більшість з них в районі Авдіївки та Мар’їнки, — сказав Штупун. Поширити

Водночас за словами речника, активність ворожої авіації порівняно не висока. За добу зафіксовано 5 авіаударів. В ніч на 3 грудня окупанти скидали авіаційні керовані бомби на Донеччині.