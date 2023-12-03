Бої за Мар'їнку. Штупун спростував заяви про "взяття" міста росіянами

У районі Мар'їнки на Донеччині тривають бої. Заяви російських окупантів про взяття міста не відповідають дійсності.
Ситуація в Мар'їнці
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону повідомив, що Сили оборони на Мар’їнському напрямку відбили 11 атак російських військ у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.
Штупун також відповів на запитання, чи захопили окупанти місто:
За даними ISW, геолокаційні кадри, опубліковані 1 грудня, показують, що російські війська просунулися в західну частину Мар’їнки.
Це вказує на те, що окупанти контролюють не менше 74% Мар’їнки.
Ситуація на Авдіївському напрямку
Водночас за словами речника, активність ворожої авіації порівняно не висока. За добу зафіксовано 5 авіаударів. В ніч на 3 грудня окупанти скидали авіаційні керовані бомби на Донеччині.
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