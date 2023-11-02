Армія РФ не припиняє атак в районі Мар'їнки та готується до нових штурмів під Авдіївкою — ОСУВ "Таврія"

Злочинна армія РФ проводить численні спроби атак в районі Мар'їнки на Донеччині та готується до поновлення штурмів під Авдіївкою.

Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку

За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, протягом минулої доби українськими військовими тільки в районі Мар’їнки відбито більше 20 ворожих атак.

Не спадає градус атак ворога в районі Мар’їнки. Минулої доби наші захисники знову відбили понад 20 атак окупантів. Ворог атакує невеликими піхотними групами, отримує відсіч, зазнає втрат, відходить, проводить певну артпідготовку і знову намагається йти вперед, - зазначає речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

Він підкреслив, що в районі Авдіївки наразі спостерігається зменшення кількості ворожих атак. Протягом минулої доби відбито 7 ворожих атак в районах Сєверного і Первомайського.

При цьому Штупун наголосив, що ворог проводить перегрупування і не полишає намірів оточити Авдіївку.

Що відомо про втрати окупантів на Таврійському напрямку

За інформацією командувача Оперативно-стратегічного угруповання ЗСУ на Таврійському напрямку, бригадного генерала Олександра Тарнавського, протягом доби українські військові ліквідували 360 військових злочинців армії РФ та ворожий літак Су-25.

Тарнавський зазначив, що протягом доби ворог завдав 14 авіаударів, здійснив 30 спроб атак та 959 разів обстріляв позиції українських військових.

Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1068 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 360 осіб, - підкреслив Тарнавський. Поширити

За його словами, українськими військовими також знищено 40 одиниць ворожої військової техніки, серед якої: 6 танків, 11 ББМ, 7 артсистем, штурмовик Су-25, 6 БпЛА, 8 автомобілів, одна одиниця спецтехніки.