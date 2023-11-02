Армия РФ не прекращает атак в районе Марьинки и готовится к новым штурмам под Авдеевкой - ОСУВ "Таврия"

Преступная армия РФ проводит многочисленные попытки атак в районе Марьинки Донецкой области и готовится к возобновлению штурмов под Авдеевкой.
Что известно о ситуации на Таврическом направлении
По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, за прошедшие сутки украинскими военными только в районе Марьинки отбито более 20 вражеских атак.
Он подчеркнул, что в районе Авдеевки наблюдается уменьшение количества вражеских атак. За прошедшие сутки отражены 7 вражеских атак в районах Северного и Первомайского.
При этом Штупун подчеркнул, что враг проводит перегруппировку и не оставляет намерений оцепить Авдеевку.
Что известно о потерях окупантов на Таврическом направлении
По информации командующего Оперативно-стратегической группировкой ВСУ на Таврическом направлении, бригадного генерала Александра Тарнавского, в течение суток украинские военные ликвидировали 360 военных преступников армии РФ и вражеский самолет Су-25.
Тарнавский отметил, что в течение суток враг нанес 14 авиаударов, совершил 30 попыток атак и 959 раз обстрелял позиции украинских военных.
По его словам, украинскими военными также уничтожены 40 единиц вражеской военной техники, среди которых: 6 танков, 11 ББМ, 7 артсистем, штурмовик Су-25, 6 БпЛА, 8 автомобилей, одна единица спецтехники.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-