Армия РФ не прекращает атак в районе Марьинки и готовится к новым штурмам под Авдеевкой - ОСУВ "Таврия"
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ не прекращает атак в районе Марьинки и готовится к новым штурмам под Авдеевкой - ОСУВ "Таврия"

Бронетехника ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Преступная армия РФ проводит многочисленные попытки атак в районе Марьинки Донецкой области и готовится к возобновлению штурмов под Авдеевкой.

Что известно о ситуации на Таврическом направлении

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, за прошедшие сутки украинскими военными только в районе Марьинки отбито более 20 вражеских атак.

Не падает градус атак врага в районе Марьинки. За прошедшие сутки наши защитники снова отбили более 20 атак окупантов. Враг атакует небольшими пехотными группами, получает отпор, терпит потери, отходит, проводит определенную артподготовку и снова пытается идти вперед, - отмечает спикер ОСУВ "Таврия".

Он подчеркнул, что в районе Авдеевки наблюдается уменьшение количества вражеских атак. За прошедшие сутки отражены 7 вражеских атак в районах Северного и Первомайского.

При этом Штупун подчеркнул, что враг проводит перегруппировку и не оставляет намерений оцепить Авдеевку.

Что известно о потерях окупантов на Таврическом направлении

По информации командующего Оперативно-стратегической группировкой ВСУ на Таврическом направлении, бригадного генерала Александра Тарнавского, в течение суток украинские военные ликвидировали 360 военных преступников армии РФ и вражеский самолет Су-25.

Тарнавский отметил, что в течение суток враг нанес 14 авиаударов, совершил 30 попыток атак и 959 раз обстрелял позиции украинских военных.

Наши воины стойко держат оборону на авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Опросного и Первомайского. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1068 огневых задач. Общие потери врага составили 360 человек, – подчеркнул Тарнавский.

По его словам, украинскими военными также уничтожены 40 единиц вражеской военной техники, среди которых: 6 танков, 11 ББМ, 7 артсистем, штурмовик Су-25, 6 БпЛА, 8 автомобилей, одна единица спецтехники.

В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, - отметил Тарнавский.

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