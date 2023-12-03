Бои за Марьинку. Штупун опроверг заявления о "взятии" города россиянами

В районе Марьинки Донецкой области продолжаются бои. Заявления российских окупантов о взятии города не соответствуют действительности.
Ситуация в Марьинке
Представитель объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона сообщил, что Силы обороны на Марьинском направлении отразили 11 атак российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
Штупун также ответил на вопрос, захватили ли оккупанты город:
По данным ISW, геолокационные кадры, опубликованные 1 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в западную часть Марьинки.
Это указывает на то, что оккупанты контролируют не менее 74% Марьинки.
Ситуация на Авдеевском направлении
В то же время, по словам спикера, активность вражеской авиации сравнительно не высока. В сутки зафиксировано 5 авиаударов. В ночь на 3 декабря оккупанты сбрасывали авиационные управляемые бомбы в Донецкой области.
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