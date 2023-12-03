Бои за Марьинку. Штупун опроверг заявления о "взятии" города россиянами

В районе Марьинки Донецкой области продолжаются бои. Заявления российских окупантов о взятии города не соответствуют действительности.

Ситуация в Марьинке

Представитель объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона сообщил, что Силы обороны на Марьинском направлении отразили 11 атак российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Штупун также ответил на вопрос, захватили ли оккупанты город:

Враг всегда лгал и фантазировал. В этом случае он тоже лжет. Там продолжаются бои. Как в районе Марьинки, так и в районе Новомихайловки. Поделиться

По данным ISW, геолокационные кадры, опубликованные 1 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в западную часть Марьинки.

Это указывает на то, что оккупанты контролируют не менее 74% Марьинки.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели неудачный штурм вблизи Марьинки и Новомихайловки. Спикер российской Южной группировки войск Вадим Астафеев заявил, что российские войска отразили две украинские атаки вблизи Марьинки. Поделиться

Ситуация на Авдеевском направлении

В зоне ответственности ОСУВ „Таврия“, в частности, и на Авдеевском направлении, активность пехоты окупантов снова увеличилась по сравнению с предыдущими сутками. Произошло 55 боевых столкновений всего. Враг потери 440 человек живой силы, большинство из них в районе Авдеевки и Марьинки, - сказал Штупун. Поделиться

В то же время, по словам спикера, активность вражеской авиации сравнительно не высока. В сутки зафиксировано 5 авиаударов. В ночь на 3 декабря оккупанты сбрасывали авиационные управляемые бомбы в Донецкой области.