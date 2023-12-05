Спикер ОСУВ "Таврия" опроверг ложь минообороны РФ о захвате Марьинки

По словам руководителя Объединенного прессцентра ОСУВ "Таврия" Александра Штупуна, в настоящее время минобороны страны агрессорки РФ разгоняет дезу о якобы полном захвате Марьинки в Донецкой области.

Что известно о реальной ситуации в районе Марьинки

Штупун подчеркнул, что в минообороны РФ уже распространили ложь о якобы полном захвате населенного пункта, однако это не соответствует действительности.

Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что фактически на руинах уничтоженной преступной армией РФ Марьинки продолжаются тяжелые бои и российские отнюдь не захватили населенный пункт.

Штупун объяснил, что командование оккупационной российской армии спустило вниз приказ Кремля захватить Авдеевку и Марьинку до конца этого года.

Этого не получится, и ни на что больше враг в принципе не способен, – подчеркнул Штупун. Поделиться

Что говорят аналитики разведки Минобороны Великобритании

По информации представителей разведки Минобороны Британии, преступная армия РФ в последнее время медленными темпами продвигается по территории разрушенной Марьинки.

По словам аналитиков британской разведки, нынешние попытки российских окупантов захватить Марьинку являются частью начатого осенью контрнаступления с целью увеличить количество захваченной территории Донецкой области.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 December 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/091BxUQEop — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 5, 2023

В этой связи в разведке отметили, что россияне в настоящее время контролируют большую часть городской застройки, а под контролем ВСУ остаются небольшие территории на западной окраине Марьинки.

В британской разведке напомнили, что Марьинка была прифронтовым городом с 2014 года и до российского вторжения в Украину в нем проживало 9 тыс. человек. Однако сейчас, отметили в разведке, город полностью разрушен, о чем свидетельствуют кадры съемки с дронов.