По словам руководителя Объединенного прессцентра ОСУВ "Таврия" Александра Штупуна, в настоящее время минобороны страны агрессорки РФ разгоняет дезу о якобы полном захвате Марьинки в Донецкой области.
Что известно о реальной ситуации в районе Марьинки
Штупун подчеркнул, что в минообороны РФ уже распространили ложь о якобы полном захвате населенного пункта, однако это не соответствует действительности.
Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что фактически на руинах уничтоженной преступной армией РФ Марьинки продолжаются тяжелые бои и российские отнюдь не захватили населенный пункт.
Штупун объяснил, что командование оккупационной российской армии спустило вниз приказ Кремля захватить Авдеевку и Марьинку до конца этого года.
Что говорят аналитики разведки Минобороны Великобритании
По информации представителей разведки Минобороны Британии, преступная армия РФ в последнее время медленными темпами продвигается по территории разрушенной Марьинки.
По словам аналитиков британской разведки, нынешние попытки российских окупантов захватить Марьинку являются частью начатого осенью контрнаступления с целью увеличить количество захваченной территории Донецкой области.
В этой связи в разведке отметили, что россияне в настоящее время контролируют большую часть городской застройки, а под контролем ВСУ остаются небольшие территории на западной окраине Марьинки.
В британской разведке напомнили, что Марьинка была прифронтовым городом с 2014 года и до российского вторжения в Украину в нем проживало 9 тыс. человек. Однако сейчас, отметили в разведке, город полностью разрушен, о чем свидетельствуют кадры съемки с дронов.
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