Армія РФ зосередила в районі Авдіївки близько 40 тис військових — речник ОСУВ "Таврія"

Злочинна армія РФ перекинула в район Авдіївки на Донеччині близько 40 тис військових, які не мають нормального забезпечення.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами речника ОСУВ “Таврія” Олександра Штупуна, на тлі дуже високих втрат командування окупаційної російської армії постійно перекидає резерви з лав свіжемобілізованих та підрозділи з колишніх ув’язнених "Шторм-Z".

Штупун підкреслив, що військове командування армії РФ залишає деякі підрозділи на Авдіївському напрямку навіть без продуктів харчування та питної води, однак вони всеодно йдуть у наступ.

Ворог зазнає дуже значних втрат. Якщо приблизно порахувати, це близько 300-400 осіб на добу. Російські терористи наразі не зменшують активність своєї піхоти. Авдіївка і Мар’їнка – найбільша кількість боєзіткнень, найбільш гаряче, - наголошує речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

Він підкреслив, що командування ставиться до російських військових гірше, ніж до тварин.

Ставлення командування до них просто як до тварин. Фіксується те, що їх інколи навіть залишають без їжі та води, і вони змушені їсти просто сніг. Багато обморожень наразі. Але чомусь вони йдуть вперед – бояться свого керівництва більше, ніж смерті, - зазначив Штупун. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ на Таврійському напрямку

За словами командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, протягом доби українські військові на Таврійському напрямку ліквідували 466 загарбників армії РФ та 20 ворожої військової техніки.

Російські терористи не зменшують активності своєї піхоти. Авдіївка та Марїнка - найбільша кількість боєзіткнень. Противник діє за підтримки бронетехніки. Задіює авіацію. Скидає КАБи - за минулу добу понад 40 одиниць. Всі - на Донеччину, - підкреслив Тарнавський. Поширити

За словами командувача, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 24 авіаудари, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 648 артобстрілів.