Армія РФ зосередила в районі Авдіївки близько 40 тис військових — речник ОСУВ "Таврія"

Злочинна армія РФ перекинула в район Авдіївки на Донеччині близько 40 тис військових, які не мають нормального забезпечення.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За словами речника ОСУВ “Таврія” Олександра Штупуна, на тлі дуже високих втрат командування окупаційної російської армії постійно перекидає резерви з лав свіжемобілізованих та підрозділи з колишніх ув’язнених "Шторм-Z".
Штупун підкреслив, що військове командування армії РФ залишає деякі підрозділи на Авдіївському напрямку навіть без продуктів харчування та питної води, однак вони всеодно йдуть у наступ.
Він підкреслив, що командування ставиться до російських військових гірше, ніж до тварин.
Що відомо про втрати армії РФ на Таврійському напрямку
За словами командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, протягом доби українські військові на Таврійському напрямку ліквідували 466 загарбників армії РФ та 20 ворожої військової техніки.
За словами командувача, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 24 авіаудари, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 648 артобстрілів.
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