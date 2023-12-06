Солдат армії РФ розстрілюють за відмову від участі у штурмах Авдіївки — військовий ЗСУ

Військових злочинної армії РФ показово розстрілюють за відмову брати участь у штурмах в районі Авдіївки на Донеччині.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За словами офіцера “Легіону Свободи”, майора МВС Максима Морозова, окупаційна російська щодня проводить спроби масованих штурмів в районі міста із залученням величезної кількості піхоти.
Він зазначив, що бажання захопити Авдіївку переслідує російських окупантів протягом багатьох років.
Що відомо про перспективи щодо тривалої оборони Авдіївки
Місто було під загрозою оточення від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вже 2 роки поспіль загарбники заявляють про взяття Авдіївки.
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