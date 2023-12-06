Солдат армії РФ розстрілюють за відмову від участі у штурмах Авдіївки — військовий ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдат армії РФ розстрілюють за відмову від участі у штурмах Авдіївки — військовий ЗСУ

ЗСУ
Джерело:  Еспресо

Військових злочинної армії РФ показово розстрілюють за відмову брати участь у штурмах в районі Авдіївки на Донеччині. 

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами офіцера “Легіону Свободи”, майора МВС Максима Морозова, окупаційна російська щодня проводить спроби масованих штурмів в районі міста із залученням величезної кількості піхоти.

Якщо російські військові відмовляються йти на штурм, то їх показово розстрілюють перед строєм. У Росії ще є мобілізаційний ресурс. Наразі спостерігаємо новий резерв, звідки росіяни починають брати мобілізованих, – це нелегали та мігранти, яких примусово мобілізують. Дійсно, Авдіївка б'є рекорди по ліквідації противника в живій силі й техніці. Ворог намагається оточити Авдіївку, але для українських захисників цей ворожий план не є новим, - пояснює військовий.

Він зазначив, що бажання захопити Авдіївку переслідує російських окупантів протягом багатьох років.

Що відомо про перспективи щодо тривалої оборони Авдіївки

Місто було під загрозою оточення від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вже 2 роки поспіль загарбники заявляють про взяття Авдіївки.

Тому зараз нам не треба залишати Авдіївку. Звичайно, ситуація критична на півночі й у районі промзони. Але є польові командири кожної бригади, і тільки разом домовившись можливий якийсь відступ, чи відхід на другу лінію. Але про відступ ЗСУ зараз ніхто не говорить", – резюмував боєць "Легіону Свободи".

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