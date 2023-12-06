Солдат армії РФ розстрілюють за відмову від участі у штурмах Авдіївки — військовий ЗСУ

Якщо російські військові відмовляються йти на штурм, то їх показово розстрілюють перед строєм. У Росії ще є мобілізаційний ресурс. Наразі спостерігаємо новий резерв, звідки росіяни починають брати мобілізованих, – це нелегали та мігранти, яких примусово мобілізують. Дійсно, Авдіївка б'є рекорди по ліквідації противника в живій силі й техніці. Ворог намагається оточити Авдіївку, але для українських захисників цей ворожий план не є новим, - пояснює військовий.