Солдат армии РФ расстреливают за отказ от участия в штурмах Авдеевки — военный ВСУ

Если русские военные отказываются идти на штурм, то их показательно расстреливают перед строем. У России еще есть мобилизационный ресурс. Сейчас наблюдаем новый резерв, откуда россияне начинают брать мобилизованных – это нелегалы и мигранты, которых принудительно мобилизуют. Действительно, Авдеевка бьет рекорды по ликвидации противника в живой силе и технике. Враг пытается окружить Авдеевку, но для украинских защитников этот вражеский план не новый, - объясняет военный.