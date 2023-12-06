Солдат армии РФ расстреливают за отказ от участия в штурмах Авдеевки — военный ВСУ

Военные преступные армии РФ показательно расстреливают за отказ участвовать в штурмах в районе Авдеевки Донецкой области.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По словам офицера "Легиона Свободы", майора МВД Максима Морозова, оккупационный российский ежедневно проводит попытки массированных штурмов в районе города с привлечением огромного количества пехоты.
Он отметил, что желание захватить Авдеевку преследует российских окупантов в течение многих лет.
Что известно о перспективах относительно длительной обороны Авдеевки
Город был под угрозой оцепления с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Уже два года подряд захватчики заявляют о взятии Авдеевки.
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