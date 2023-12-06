Солдат армии РФ расстреливают за отказ от участия в штурмах Авдеевки — военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Солдат армии РФ расстреливают за отказ от участия в штурмах Авдеевки — военный ВСУ

Военный ВСУ
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Источник:  Эспрессо

Военные преступные армии РФ показательно расстреливают за отказ участвовать в штурмах в районе Авдеевки Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам офицера "Легиона Свободы", майора МВД Максима Морозова, оккупационный российский ежедневно проводит попытки массированных штурмов в районе города с привлечением огромного количества пехоты.

Если русские военные отказываются идти на штурм, то их показательно расстреливают перед строем. У России еще есть мобилизационный ресурс. Сейчас наблюдаем новый резерв, откуда россияне начинают брать мобилизованных – это нелегалы и мигранты, которых принудительно мобилизуют. Действительно, Авдеевка бьет рекорды по ликвидации противника в живой силе и технике. Враг пытается окружить Авдеевку, но для украинских защитников этот вражеский план не новый, - объясняет военный.

Он отметил, что желание захватить Авдеевку преследует российских окупантов в течение многих лет.

Что известно о перспективах относительно длительной обороны Авдеевки

Город был под угрозой оцепления с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Уже два года подряд захватчики заявляют о взятии Авдеевки.

Поэтому сейчас нам не нужно покидать Авдеевку. Конечно, ситуация критична на севере и в районе промзоны. Но есть полевые командиры каждой бригады, и только вместе договорившись возможное отступление или отход на вторую линию. Но об отступлении ВСУ сейчас никто не говорит", – резюмировал боец "Легиона Свободы".

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