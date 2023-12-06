Армия РФ ежедневно обстреливает и штурмует Авдеевку — глава МВА

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, преступной армии РФ, несмотря на большие потери и постоянные попытки штурмов, не удалось изменить ситуацию в районе города.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
Барабаш отметил, что из-за неспособности прорвать оборону украинских военных российские оккупанты свирепствуют и усиливают обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры.
Он отметил, что враг пытается проводить штурмовые действия по всей оборонной линии вокруг города.
По его словам, ситуация остается очень динамичной.
Что известно о маршрутах эвакуации из Авдеевки
Он отметил, что, несмотря на постоянные вражеские обстрелы, путь для эвакуации гражданского населения существует.
Он добавил, что в Авдеевке продолжает работу волонтерский пункт, где местным жителям раздают гуманитарную помощь.
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