Армия РФ ежедневно обстреливает и штурмует Авдеевку — глава МВА
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ежедневно обстреливает и штурмует Авдеевку — глава МВА

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, преступной армии РФ, несмотря на большие потери и постоянные попытки штурмов, не удалось изменить ситуацию в районе города.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Барабаш отметил, что из-за неспособности прорвать оборону украинских военных российские оккупанты свирепствуют и усиливают обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры.

Ситуация коренным образом неизменна, как было очень сложно и непросто на нашем направлении, так и остается. К сожалению, враг только свирепствует. В среднем по 30-40 обстрелов происходит по территории общины, а по позициям в разы больше. Авиабомбовые удары постоянны, я даже не помню дней, когда их не было по городу. За прошедшие сутки их было восемь, сегодня уже четыре. Вчера были ранены двое мужчин, сегодня получили раненых мужчину и женщину. Такое происходит почти каждый день. Действительно, потребность очень велика в дронах разного сорта, FPV-дронах, для наблюдения и для разведки, - подчеркнул глава МВА.

Он отметил, что враг пытается проводить штурмовые действия по всей оборонной линии вокруг города.

Проводить свои активности не только на направлении Авдеевского коксохимического завода, не только на направлении "промки", не только по флангам с севера, а реально, десятки вражеских малых групп по всей линии обороны пытаются найти щель в нашей обороне, - подчеркнул Барабаш.

По его словам, ситуация остается очень динамичной.

Константы здесь нет и быть не может. Постоянно что-то происходит. Но наши ребята, если уж что-то отбивают, то стараются уже этого не отдавать и дерутся действительно до последнего. Самое главное достижение за два месяца обострения на нашем направлении, сколько бы враг ни бросал сил – личного состава и техники, все же линия обороны держится. Это очень большого стоит, – объясняет Барабаш.

Что известно о маршрутах эвакуации из Авдеевки

Он отметил, что, несмотря на постоянные вражеские обстрелы, путь для эвакуации гражданского населения существует.

Эвакуация происходит. Вчера вывезли шесть человек, сегодня четыре. Активность немного спадает, но почти каждый день люди уезжают. По состоянию на сегодняшний день 1278 человек еще остается в городе, - заверил глава МВА.

Он добавил, что в Авдеевке продолжает работу волонтерский пункт, где местным жителям раздают гуманитарную помощь.

Есть у нас один волонтерский пункт в городе, он работает. Гуманитарную помощь раздаем, она у нас есть с резервом, хотя сейчас логистика усложнена. Продукты питания, медицинские и гигиенические средства все есть. Единственная проблема с питьевой водой, но жители берут ее из скважин. Наши коммунальщики включают в себя с генераторов несколько раз в сутки, люди приходят в определенное время и набирают воду, потом кипятят. Хотя враг бьет и по таким локациям, уже несколько нам разрушил, - отметил Барабаш.

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