Армия РФ ежедневно обстреливает и штурмует Авдеевку — глава МВА

Ситуация коренным образом неизменна, как было очень сложно и непросто на нашем направлении, так и остается. К сожалению, враг только свирепствует. В среднем по 30-40 обстрелов происходит по территории общины, а по позициям в разы больше. Авиабомбовые удары постоянны, я даже не помню дней, когда их не было по городу. За прошедшие сутки их было восемь, сегодня уже четыре. Вчера были ранены двое мужчин, сегодня получили раненых мужчину и женщину. Такое происходит почти каждый день. Действительно, потребность очень велика в дронах разного сорта, FPV-дронах, для наблюдения и для разведки, - подчеркнул глава МВА.