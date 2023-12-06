Армія РФ щоденно обстрілює та штурмує Авдіївку — глава МВА

Ситуація докорінно незмінна, як було дуже складно і непросто на нашому напрямку, так і залишається. Нажаль, ворог тільки лютує. В середньому, по 30-40 обстрілів відбувається по території громади, а по позиціям в рази більше. Авіабомбові удари постійні, я вже навіть не пам’ятаю днів, коли їх не було по місту. За минулу добу їх було вісім, сьогодні вже чотири. Вчора було поранено двох чоловіків, сьогодні маємо поранених чоловіка і жінку. Таке відбувається майже щодня. Дійсно, потреба дуже велика є в дронах різного гатунку, FPV-дронах, для спостереження і для розвідки, - підкреслив глава МВА.