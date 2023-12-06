Армія РФ щоденно обстрілює та штурмує Авдіївку — глава МВА
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ щоденно обстрілює та штурмує Авдіївку — глава МВА

Військові ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, злочинній армії РФ попри великі втрати і постійні спроби штурмів не вдалось змінити ситуацію в районі міста. 

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Барабаш зазначив, що через нездатність прорвати оборону українських військових російські окупанти лютують і посилюють обстріли позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури.

Ситуація докорінно незмінна, як було дуже складно і непросто на нашому напрямку, так і залишається. Нажаль, ворог тільки лютує. В середньому, по 30-40 обстрілів відбувається по території громади, а по позиціям в рази більше. Авіабомбові удари постійні, я вже навіть не пам’ятаю днів, коли їх не було по місту. За минулу добу їх було вісім, сьогодні вже чотири. Вчора було поранено двох чоловіків, сьогодні маємо поранених чоловіка і жінку. Таке відбувається майже щодня. Дійсно, потреба дуже велика є в дронах різного гатунку, FPV-дронах, для спостереження і для розвідки, - підкреслив глава МВА.

Він зазначив, що ворог намагається проводити штурмові дії по всій лінії оборони навколо міста.

Проводити свої активності не тільки на напрямку Авдіївського коксохімічного заводу , не тільки на напрямку "промки", не тільки по флангам з півночі, а реально, десятки ворожих малих груп по всій лінії оборони намагаються знайти шпаринку в нашій обороні, - наголосив Барабаш.

За його словами, ситуація залишається дуже динамічною.

Константи тут немає і не може бути. Постійно щось відбувається. Але наші хлопці, якщо вже щось відбивають, то намагаються вже того не віддавати і б’ються дійсно до останнього. Саме головне досягнення за майже два місяці загострення на нашому напрямку, скільки би ворог не кидав сил – особового складу і техніки, все ж таки лінія оборони тримається. Це дуже великого вартує, - пояснює Барабаш.

Що відомо про маршрути евакуації з Авдіївки

Він наголосив, що попри постійні ворожі обстріли, шлях для евакуації цивільного населення існує.

Евакуація відбувається. Вчора вивезли шість людей, сьогодні чотири. Активність трохи спадає, але майже кожного дня люди виїжджають. Станом на сьогодні 1278 людей ще залишається в місті, - запевнив глава МВА.

Він додав, що в Авдіївці продовжує працювати волонтерський пункт, де місцевим мешканцям роздають гуманітарну допомогу.

Є у нас один волонтерський пункт в місті, він працює. Гуманітарну допомогу роздаємо, вона у нас є з резервом, хоча зараз логістика ускладнена. Продукти харчування, медичні та гігієнічні засоби – все є. Єдина проблема з питною водою, але мешканці беруть її зі свердловин. Наші комунальники вмикають з генераторів кілька разів на добу, люди приходят в певний час і набирають воду, потім кип’ятять. Хоча, ворог б’є і по таким локаціям, вже декілька нам зруйнував, - зазначив Барабаш.

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