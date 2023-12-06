Армія РФ щоденно обстрілює та штурмує Авдіївку — глава МВА

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, злочинній армії РФ попри великі втрати і постійні спроби штурмів не вдалось змінити ситуацію в районі міста.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
Барабаш зазначив, що через нездатність прорвати оборону українських військових російські окупанти лютують і посилюють обстріли позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури.
Він зазначив, що ворог намагається проводити штурмові дії по всій лінії оборони навколо міста.
За його словами, ситуація залишається дуже динамічною.
Що відомо про маршрути евакуації з Авдіївки
Він наголосив, що попри постійні ворожі обстріли, шлях для евакуації цивільного населення існує.
Він додав, що в Авдіївці продовжує працювати волонтерський пункт, де місцевим мешканцям роздають гуманітарну допомогу.
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