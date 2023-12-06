Експерти зафіксували відступ армії РФ з двох позицій біля Авдіївського коксохіму

За даними фахівців Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу, змусивши окупантів відступити з двох передових позицій.

Сили оборони змусили окупантів відступити з двох позицій біля Авдіївського коксохіму

Українські сили контратакували під Авдіївкою 5 грудня і нещодавно здійснили підтверджене просування вперед.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, вказують на те, що українські сили просунулися на схід від ділянки залізниці на північ від Авдіївського коксохімічного заводу.

Український військовий спостерігач заявив 5 грудня, що українські сили контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу і змусили російські війська відступити з двох передових позицій.

Російський військовий блогер стверджує, що українські війська контратакують біля Степового і тиснуть на російську оборону з напрямку Новокалинового.

У той же час окупанти продовжили наступальні операції під Авдіївкою 5 грудня і досягли підтверджених успіхів.

Геолокаційні дані, опубліковані 5 грудня, вказують на те, що російські війська просунулися вздовж ділянки залізничної лінії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки.

Крім того, геолокаційні дані, опубліковані 4 грудня, вказують на те, що російські війська також просунулися на південь від терикону в Авдіївці.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 23 російські атаки на схід від Новобахмутівки (7 км на північний захід від Авдіївки); на північний схід від Бердичева (4 км на північ від Авдіївки); а також поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки), Авдіївки, Сіверського (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Російські військові блогери стверджують, що 4 і 5 грудня російські війська просунулися вперед в районі Новокалинового (8 км на північ від Авдіївки), Степового, Авдіївського коксохімічного заводу, Авдіївського терикону, промзони на південний схід від Авдіївки, Сєверного і Первомайського.

Також вони заявляють, що 4 та 5 грудня тривають позиційні бої біля Красногорівки (4 км на північний схід від Авдіївки), а також, що російські війська відновили штурми біля Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки).

Пресслужба Таврійського угруповання українських військ повідомила 5 грудня, що російські війська відновили завдання авіаударів за допомогою штурмовиків Су-25 і вертольотів Ка-52 в районі Авдіївки після періоду менш інтенсивної активності російської авіації.