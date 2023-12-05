ЗСУ утримують плацдарм на Херсонщині та відбивають атаки армії РФ у Запорізькій області — зведення Генштабу

Українські військові продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині та протидіють спробам злочинної армії РФ повернути втрачені позиції у Запорізькій області.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 70 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Українські військові утримують та намагаються розширити плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області та завдають влучних артилерійських ударів по ворожих позиціях.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російського бомбардувальника Су-24М.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 2 станціям РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.

Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 53 авіаудари, здійснили 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Що відомо про ситуацію на окремих напрямках