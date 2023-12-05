ВСУ удерживают плацдарм в Херсонской области и отбивают атаки армии РФ в Запорожской области — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и противодействуют попыткам преступной армии РФ вернуть утраченные позиции в Запорожской области.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные 70 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Украинские военные удерживают и пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят меткие артиллерийские удары по враждебным позициям.
В течение суток авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов, 2 станциям РЭБ и 11 артиллерийским средствам противника.
В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 53 авиаудара, совершили 59 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
Что известно о ситуации на отдельных направлениях
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах Костобоброва Черниговской области и Новодмитровки Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись 15 населенным пунктам, среди них Костобобров, Хреновка, Мхи Черниговской области; Поповка, Бачевск, Грабовское Сумской области; Нестерное, Казачья Лопань, Белый Колодец, Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районе Ивановки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 13 атак врага, который при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Спорного, Веселого, Раздолевки, Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 9 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Часов Яр, Ивановское, Богдановка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 23 атаки врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, северо-восточнее Бердичи, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 13 атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка.
На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в том числе Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника, в районе западнее Вербовой Запорожской области. Враг нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Красное, Белогорье, Роботино, Пятихатки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Тягинка и Крынки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись город Херсон и Очаков Николаевской области.
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