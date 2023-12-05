ВСУ удерживают плацдарм в Херсонской области и отбивают атаки армии РФ в Запорожской области — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и противодействуют попыткам преступной армии РФ вернуть утраченные позиции в Запорожской области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 70 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Украинские военные удерживают и пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят меткие артиллерийские удары по враждебным позициям.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов, 2 станциям РЭБ и 11 артиллерийским средствам противника.

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 53 авиаудара, совершили 59 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных направлениях