ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24 в районе острова Змеиный

5 декабря Воздушные силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный. Он пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.
Силы обороны уничтожили бомбардировщик Су-24М
Там добавляют, что сбитый бомбардировщик под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.
По данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 5 декабря 2023 года украинские военные уничтожили 323 российских самолета.
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