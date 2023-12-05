ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24 в районе острова Змеиный
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24 в районе острова Змеиный

Воздушные Силы ВСУ
Су-24М
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5 декабря Воздушные силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный. Он пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

Силы обороны уничтожили бомбардировщик Су-24М

Давно не было в нашем активе сбитых российских «сушек»! Исправляем эту ситуацию! Похоже крейсер «москва» скоро станет авианосцем! – сообщили в Воздушных силах.

Там добавляют, что сбитый бомбардировщик под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "русским военным кораблем".

По данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 5 декабря 2023 года украинские военные уничтожили 323 российских самолета.

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