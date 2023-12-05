ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24 в районе острова Змеиный

5 декабря Воздушные силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный. Он пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

Силы обороны уничтожили бомбардировщик Су-24М

Давно не было в нашем активе сбитых российских «сушек»! Исправляем эту ситуацию! Похоже крейсер «москва» скоро станет авианосцем! – сообщили в Воздушных силах. Поделиться

Там добавляют, что сбитый бомбардировщик под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "русским военным кораблем". Поделиться

По данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 5 декабря 2023 года украинские военные уничтожили 323 российских самолета.