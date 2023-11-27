В мае ЗРК Patriot сбил над Брянской областью пять российских самолетов — Игнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил уничтожение российской авиации над Брянской областью в мае с ЗРК Patriot. Тогда благодаря “нестандартным действиям” подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов российской авиации.
Украина сбила над Брянщиной российские самолеты из ЗРК Patriot
По словам Игната, это была блистательная операция под руководством командующего Воздушными Силами.
Кроме того, украинские защитники сбили еще один Су-35 над Черным морем. Это произошло спустя некоторое время после событий в Брянской области.
Напомним, что 13 мая в небе над Брянской областью РФ оккупанты потеряли как минимум один Су-34 и один Су-35, два редких вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1, еще один Ми-8.
Как города защищает ЗРК Patriot
Игнат говорит, что ЗРК Patriot пока защищает Киев.
По словам спикера, Patriot, прежде всего ракета против баллистики – это очень серьезная технология. Ведь только лобовое столкновение гарантирует сбивание баллистической ракеты и все это делается без вмешательства человека.
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