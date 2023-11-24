Германия развернет в Украине еще одну систему Patriot зимой
Категория
Мир
Дата публикации

Германия развернет в Украине еще одну систему Patriot зимой

Patriot
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Источник:  Укринформ

Германия зимой развернет дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot в Украине в дополнение к IRIS-T.

Германия развернет в Украине еще одну систему Patriot зимой

Ситуация зимой сейчас может оказаться очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой, заявил немецкий посол в Украине Мартин Егер.

Посол напомнил о поддержке Германией противовоздушной обороны Украины. "Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. Вдобавок к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", - сказал дипломат.

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Вчера министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи Украине. В него войдут 4 системы IRIS-T, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.

Не так давно стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

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