Німеччина розгорне в Україні ще одну систему Patriot взимку
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Німеччина розгорне в Україні ще одну систему Patriot взимку

Patriot
Джерело:  Укрінформ

Німеччина взимку розгорне додаткову систему протиповітряної оборони Patriot в Україні на додачу до IRIS-T.

Німеччина розгорне в Україні ще одну систему Patriot взимку

Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою, - заявив німецький посол в Україні Мартін Єгер.

Посол нагадав про підтримку Німеччиною протиповітряної оборони України. "Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", – сказав дипломат.

Допомога Німеччини

Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Берліна танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

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