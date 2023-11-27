У травні ЗРК Patriot збив над Брянською областю пʼять російських літаків — Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив знищення російської авіації над Брянською областю в травні із ЗРК Patriot. Тоді «завдяки нестандартним діям» підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів російської авіації.
Україна збила над Брянщиною російські літаки з ЗРК Patriot
За словами Ігната, це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил.
Крім того, українські захисники збили ще один Су-35 над Чорним морем. Це трапилося через деякий час після подій у Брянській області.
Нагадаємо, що 13 травня в небі над Брянською областю РФ окупанти втратили як мінімум один Су-34 і один Су-35, два рідкісні вертольоти РЕБ Мі-8МТПР-1, ще один Мі-8.
Як міста захищає ЗРК Patriot
Ігнат каже, що ЗРК Patriot поки що захищає Київ.
За словами речника, Patriot, передусім ракета проти балістики – це надзвичайно серйозна технологія. Адже тільки лобове зіткнення гарантує збиття балістичної ракети, і все це робиться без втручання людини.
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