У травні ЗРК Patriot збив над Брянською областю пʼять російських літаків — Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив знищення російської авіації над Брянською областю в травні із ЗРК Patriot. Тоді «завдяки нестандартним діям» підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів російської авіації.

Україна збила над Брянщиною російські літаки з ЗРК Patriot

За словами Ігната, це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил.

Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони. Я називаю це жартома “Брянська різня”. Поширити

Крім того, українські захисники збили ще один Су-35 над Чорним морем. Це трапилося через деякий час після подій у Брянській області.

І після цього вони на деякий час перестали там літати, бо зрозуміли, що там небезпечно, можуть збити. Комплекс Patriot – це такі можливості! Поширити

Нагадаємо, що 13 травня в небі над Брянською областю РФ окупанти втратили як мінімум один Су-34 і один Су-35, два рідкісні вертольоти РЕБ Мі-8МТПР-1, ще один Мі-8.

Як міста захищає ЗРК Patriot

Ігнат каже, що ЗРК Patriot поки що захищає Київ.

Ті дивізіони, які зараз сформовані, і люди, які зараз у них служать, стануть основою для формування інших підрозділів. У нас ще будуть Patriot, це безумовно. Зараз люди вчаться в Німеччині користуватися наступними системами, які нам передадуть. Поширити

За словами речника, Patriot, передусім ракета проти балістики – це надзвичайно серйозна технологія. Адже тільки лобове зіткнення гарантує збиття балістичної ракети, і все це робиться без втручання людини.