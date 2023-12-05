ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24 в районі острова Зміїний

5 грудня Повітряні сили України знищили російський бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний. Він намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Сили оборони знищили бомбардувальник Су-24М

Давно не було у нашому активі збитих російських «сушок»! Виправляємо цю ситуацію! Схоже крейсер «москва» скоро стане авіаносцем! - повідомили в Повітряних силах. Поширити

Там додають, що збитий бомбардувальник під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську «сушку» услід за "русскім воєнним кораблем". Поширити

За даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року по 5 грудня 2023 року українські військові знищили 323 російських літаки.