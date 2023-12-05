ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24 в районі острова Зміїний

5 грудня Повітряні сили України знищили російський бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний. Він намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.
Сили оборони знищили бомбардувальник Су-24М
Там додають, що збитий бомбардувальник під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.
За даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року по 5 грудня 2023 року українські військові знищили 323 російських літаки.
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